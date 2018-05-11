السعودية تستنكر وضع علمها على منتجات كحولية لشركة ألمانية (صورة)

استنكرت السعودية، يوم الجمعة، قيام شركة ألمانية بوضع علم المملكة الذي يحتوي كلمة التوحيد على منتجات كحولية، وطالبت بإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق.

جاء هذا في بيان أصدرته سفارة السعودية لدى برلين، ونشرته على حسابها في موقع “تويتر”.

وقالت السفارة، في بيانها، إنها “تابعت ما تم تناقله في وسائل التواصل عن قيام شركة Eichbaum الألمانية ومقرها مدينة مانهايم بنشر صورة لعلم السعودية على أغطية علب أحد منتجاتها الكحولية”.

وبيّنت أنها “قامت على الفور بالتواصل مع الجهات الألمانية المختصة مبديةً رفضها واستنكارها للعمل الذي قامت به الشركة، بوضع علم المملكة والذي يحتوي على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

وأوضحت أن هذا الفعل “يشكل مساسًا بقدسية كلمة التوحيد وإهانة لعلم المملكة واستفزازًا لمشاعر المسلمين”.

وقالت إنها “على تواصل مع وزارة الخارجية الألمانية والجهات المختصة الأخرى لإيقاف المنتج وسحبه من الأسواق وتقديم اعتذار عن تصرف الشركة”.

وكان نشطاء في مواقع التواصل قد تداولوا صورًا لمنتجات كحولية لإحدى الشركات الألمانية تحمل أغطيتها علم السعودية متضمنًا كلمة التوحيد.

وبيّنوا أن تلك المنتجات الكحولية مخصصة لمونديال روسيا 2018 الذي ينطلق الشهر القادم، حيث تحمل الأغطية صور أعلام الدول المشاركة في المونديال التي تشارك به المملكة.