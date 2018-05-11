السعودية توضح حقيقة حضور سفيرها بالقاهرة حفلًا إسرائيليًا في ذكرى النكبة

نفت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر حضور السفير، أسامة نقلي، حفلًا نظمته السفارة الإسرائيلية في القاهرة، تحت عنوان “ذكرى قيام إسرائيل، ذكرى النكبة الفلسطينية”.

وأصدرت السفارة بيانًا، حصل موقع “إرم نيوز” على نسخة منه، جاء فيه: “ردًا على الإشاعة التي أطلقتها صحيفة العربي الجديد عن مزاعم حضور سفير المملكة لدى مصر أسامة نقلي للحفل الأخير الذي نظمته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، يؤكد المكتب الإعلامي للسفارة عدم صحة هذه الإشاعة جملةً وتفصيلًا”.

وأضاف البيان: “توضح السفارة بأن مثل هذه الإشاعات مثيرة للشفقة والاستغراب، خصوصًا في ظل موقف المملكة العربية السعودية الثابت من القضية الفلسطينية”.

وكان موقع العربي الجديد قد نشر الأنباء التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن المملكة العربية السعودية لا تقيم أي علاقات مع دولة إسرائيل.