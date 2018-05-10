الشرطة السعودية تكشف تفاصيل خطف “طفلة الدائر” بجازان

أوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان في المملكة العربية السعودية، نايف الحكمي، تفاصيل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاغ #بنتي_ماريا_مخطوفة.

وكانت أم ناشدت مساعدتها عبر بضع تغريدات بأن ابنتها التي تبلغ من العمر عامًا و8 أشهر تعرضت للخطف وهي معها من خلال سيارة أخذتها ولاذت بالفرار.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة “سبق” المحلية، قال الحكمي إن “شرطة محافظة الدائر تلقت بلاغًا عن طريق تطبيق (كلنا أمن) بشأن اختطاف طفلة تبلغ من العمر عامًا و8 أشهر من حديثة المحافظة”.

وأضاف أنه، وفق البلاغ، جرى على الفور تكليف فريق مختص بالبحث والتحري بشأن القضية، إذ اتضح وجود خلافات عائلية بين الزوجين وأن والد الطفلة قام بأخذها أثناء زيارته لها، وفق الصك الشرعي الصادر من محكمة المحافظة والقاضي بالسماح له بزيارة ابنته، إلا أنه لم يعدها.

وتابع المتحدث الرسمي أنه تم إحضار الأب من قبل الشرطة، إذ أكد أنه أخذ الطفلة، مبررًا أنه لن يسلمها إلا في المحكمة، لكون القضية بينه وبين زوجته منظورة شرعًا، وتم إشعار النيابة العامة.

وسبق أن ذكرت الأم أنها قدمت بلاغًا منذ اختطاف الطفلة، لكنها لم تجد تجاوبًا، بعد أن ظلت ابنتها مخطوفة طوال 32 ساعة، مطالبة بمساعدتها.