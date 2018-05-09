وزير الإعلام السعودي: النظام الإيراني لا يستطيع البقاء دون دعم الإرهاب (فيديو)

قال وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد صالح العواد، إن النظام الإيراني “نظام إرهابي لا يريد التعايش مع أحد في المنطقة، ويدعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية في كل مكان، حتى وصل الأمر إلى التدخل في شؤون المملكة المغربية”.

وأكد عواد، على هامش اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة، أن النظام الإيراني لا يستطيع أن يعيش دون أن يموّل ويدعم الإرهاب والميليشيات الانفصالية في كل مكان.

وقال: “إن اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب ناقش، اليوم، الدور السلبي للنظام الإيراني ودعمه للإرهاب والتدخلات العسكرية، والتأثير على موضوع السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف أنّ “الاجتماع ناقش أهمية دعم القنوات الفضائية وتأثيرها على الشباب، ومحاولات إبعاد الشباب عن الأفكار السلبية، وكذلك اختيار الرياض عاصمة للسلام العربي”.

وقال عواد في نهاية حديثه: “نتمنى أن تتحول توصيات اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب، اليوم، إلى برنامج عملي متكامل، وأن تتحول لرسائل نعمل عليها بما يعزز دور القدس والقضية الفلسطينية”.