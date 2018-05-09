الجبير: السعودية ستسعى لحيازة سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، أن السعودية ستسعى لتطوير سلاح نووي في حال سعت إيران لذلك، وسط تزايد التوتر إثر إعلان واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وردًا على سؤال لشبكة “سي إن إن” الأمريكية حول ما إذا كانت الرياض “ستقوم بتصنيع قنبلة بنفسها” في حال استغلت طهران انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 لاستئناف برنامج للأسلحة النووية، قال الجبير: “إذا حازت إيران على قدرات نووية سنبذل كل ما بوسعنا للقيام بالشيء نفسه”.

ورحبت الرياض بإعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي، وبإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق.