بعد واقعة “المعلمة المنسية”.. اكتشاف جثة امرأة بسيارة بعد حادث مروري بالسعودية

ذكرت مصادر في المملكة العربية السعودية أن الجهات المعنية عثرت على جثة امرأة متوفاة داخل مركبة تعرضت لحادث مروري في المدينة المنورة، وذلك بعد 3 ساعات من وقوع الحادث ونقل المصابين، فيما تولت نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن الحادثة تمت مباشرتها من قبل بعض الجهات المعنية التي أزاحت المركبة عن الطريق، ولم تكتشف المرأة بداخل المركبة.

وشهدت المدينة المنورة ومحافظاتها، أمس الثلاثاء، موجة غبار وأتربة، أدت إلى تدني مستوى الرؤية بشكل كبير، وأسفرت عن وقوع عدد من الحوادث نتج عنها 12 إصابة وحالة وفاة واحدة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم العثور فيها على امرأة منسية في مركبة بعد حادثة، فسبق وأن أثارت واقعة نسيان عناصر فرق الإسعاف سيدة في مركبة – عرفت إعلاميًا بقضية “المعلمة المنسية” – بعد بضع ساعات من حادثة مرورية، غضبًا كبيرًا لدى الرأي العام، دفعت إلى إحالة المدانين في الواقعة للتأديب العسكري.