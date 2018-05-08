النشطاء السعوديون يحتفلون بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران (فيديو وصور)

النشطاء السعوديون يحتفلون بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران (فيديو وصور)

المصدر: قحطان العبوش– إرم نيوز

وجد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، صداه سريعًا لدى النشطاء السعوديين الذين بدأوا الاحتفال على طريقتهم الخاصة بالقرار.

وفور إعلان ترامب موقف بلاده الجديد من الاتفاق النووي، تسابق السعوديون، تتقدمهم نخبهم من كتاب وإعلاميين ومشاهير وحتى أمراء، للتعبير عن تأييدهم لقرار الانسحاب من الاتفاق.

وفي موقع “تويتر” تصدر الوسم ” #ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي” قائمة الترند في السعودية بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي عن موقف واشنطن الجديد من إيران.

ومنذ توقيع الاتفاق النووي بين إيران من جهة، وأمريكا والدول الغربية الكبرى من جهة ثانية، عام 2015، لم يخف حماس السعوديين في انتقادهم للاتفاق شأن بلادهم التي عارضته واعتبرته في غير صالحها. فيما ترجح كثير من التحليلات وقوف الرياض خلف إقناع ترامب بالانسحاب من الاتفاق.

ومع إعلان الرئيس ترامب، بدأ بعض المغردين السعوديين نظم القصائد المشيدة بترامب وقراره الجديد وهجاء سلفه أوباما، فيما توقع بعضهم بأن الانسحاب الأمريكي بداية لمعركة داخل إيران، واختار آخرون التعليقات الساخرة والطريفة، وأشار فريق آخر لتداعيات الانسحاب على دول المنطقة، وركز آخرون على موقف قطر وتركيا.

وكانت السعودية قد سارعت لتأييد قرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي والذي يشكل نصرًا دبلوماسيًا لها بعد نحو ثلاث سنوات من عدم الرضا من الاتفاق الذي تقول الرياض إنه لا يضمن بالشكل الكافي عدم امتلاك طهران للسلاح النووي.

وتلقي القطيعة والتوتر في علاقة الرياض وطهران بظلالها على آراء السعوديين ووسائل إعلامهم التي لا تتوقف عن انتقاد إيران والتحذير من سياستها الخارجية والدور الذي تلعبه في دول المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن.

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