النشطاء السعوديون يحتفلون بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران (فيديو وصور)

وجد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، صداه سريعًا لدى النشطاء السعوديين الذين بدأوا الاحتفال على طريقتهم الخاصة بالقرار.

وفور إعلان ترامب موقف بلاده الجديد من الاتفاق النووي، تسابق السعوديون، تتقدمهم نخبهم من كتاب وإعلاميين ومشاهير وحتى أمراء، للتعبير عن تأييدهم لقرار الانسحاب من الاتفاق.

وفي موقع “تويتر” تصدر الوسم ” #ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي” قائمة الترند في السعودية بعد وقت قصير من إعلان الرئيس الأمريكي عن موقف واشنطن الجديد من إيران.

ومنذ توقيع الاتفاق النووي بين إيران من جهة، وأمريكا والدول الغربية الكبرى من جهة ثانية، عام 2015، لم يخف حماس السعوديين في انتقادهم للاتفاق شأن بلادهم التي عارضته واعتبرته في غير صالحها. فيما ترجح كثير من التحليلات وقوف الرياض خلف إقناع ترامب بالانسحاب من الاتفاق.

ومع إعلان الرئيس ترامب، بدأ بعض المغردين السعوديين نظم القصائد المشيدة بترامب وقراره الجديد وهجاء سلفه أوباما، فيما توقع بعضهم بأن الانسحاب الأمريكي بداية لمعركة داخل إيران، واختار آخرون التعليقات الساخرة والطريفة، وأشار فريق آخر لتداعيات الانسحاب على دول المنطقة، وركز آخرون على موقف قطر وتركيا.

#ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي

اللهم اجعله سببا لعز دينك، اللهم عليك بدولة الرفض إيران، اللهم زد ولاتنا رشدا وتوفيقا وسدادا لعز التوحيد والسنة،

وكن لهم نصيرا معينا. — د. عبدالعزيز الريس (@dr_alraies) May 8, 2018

قول وفعل فخامة الرئيس #ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي pic.twitter.com/4qV3fWkHvW — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) May 8, 2018

#ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي

آن لأوان في أن ينتفض العالم لمواجهة أُم الشر ، و الراعي الرسمي للإجرام و الإرهاب" إيران " ، وإلا فإن مسلسل نزيف دماء الأبرياء الآمنين لن يتوقف .. — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) May 8, 2018

يا محمد المقدام و الخصم ينهان

دك المعادي دك و يقول توّه معرب الجدين و ابوه سلمان

ابو العزايم و الكرم و المروّه حامي عرين المملكه فكل ميدان

بسيفاً حدب لين المعادي تشوّه وحنا حماة الدار من ماض الازمان

نسقي و طنا خير و نلعن عدوّه #ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي #قلمي???? pic.twitter.com/t8PoH5ccl4 — محمد (@1234Mohammed) May 8, 2018

القرار الأمريكي نجاح كبير للسياسية السعودية، يؤكد استعادتها زمام التأثير في المنطقة ويعزز نفوذها الإقليمي، ويدعم تصديها للتمدد الإيراني، ولا عزاء لعرب دكاكين الشعارات، وأيتام شريفة !#ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي — خالد السليمان (@K_Alsuliman) May 8, 2018

هل آن للحمقى والسذج الذين تلاعب بهم #دعاة_الصحوة و #الإخوان أن تعمل عقولهم؟؟

إن رأيت من يقول #أردوغان أو #تركيا يجب أن نشكل معهم محور لمواجهة #إيران فإصفعه على وجهه دون كرامة#ترمب_ينسحب_من_الاتفاق_النووي https://t.co/2NzmBwMGw5 — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 8, 2018

وكانت السعودية قد سارعت لتأييد قرار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي والذي يشكل نصرًا دبلوماسيًا لها بعد نحو ثلاث سنوات من عدم الرضا من الاتفاق الذي تقول الرياض إنه لا يضمن بالشكل الكافي عدم امتلاك طهران للسلاح النووي.

وتلقي القطيعة والتوتر في علاقة الرياض وطهران بظلالها على آراء السعوديين ووسائل إعلامهم التي لا تتوقف عن انتقاد إيران والتحذير من سياستها الخارجية والدور الذي تلعبه في دول المنطقة مثل العراق وسوريا واليمن.