الداعية السعودي عبدالله المنيع: شهر شعبان فلكيًا 29 يومًا لهذا العام

أكد عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبدالله المنيع، على أن تحري هلال شهر رمضان، سيكون عن طريق مراقبة ورصد الهلال مساء الـ29 من شهر شعبان.

ورأى المنيع أنه في حال تمت الرؤية فإنها صحيحة شرعيًا وفلكيًا، ولا يجوز التشكيك في صحتها من حيث الفلك، ومن حيث الثبوت الشرعي بالرؤية.

ودعا المنيع إلى “مراقبة الهلال ورصده مساء التاسع والعشرين من شعبان، فإن رؤي الهلال وجب الأخذ بالرؤية بعد تعديلها والاتفاق مع خبر الفلك، وإن لم يُر فتكون هذه الليلة هي ليلة اليوم المكمل لشعبان ثلاثين يومًا، ويكون يوم الخميس الموافق 2018/5/17 هو أول يوم من رمضان“.

وفي تصريحات لصحيفة “عكاظ” المحلية، أوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن “عدد أيام شهر شعبان 29 يومًا بالتوقيت الفلكي، حيث أن شمس التاسع والعشرين تغرب قبل غروب القمر الساعة 52:6، ويغرب القمر بعد الشمس الساعة 54:6، والفرق بينهما من حيث الزمن دقيقتان، وبيّن أن يوم الثلاثاء الموافق 15/5 المقبل هو آخر أيام شهر شعبان”.

وطالب المنيع بعدم الاختلاف في هذا التوقيت من حيث غروب الشمس قبل غروب القمر، وغروب القمر بعد غروب الشمس”، لافتًا إلى أن “عدم إمكانية الرؤية بالرغم من غروب الشمس قبل القمر، يجعل هذه الليلة هي ليلة يوم آخر الشهر، وعلى هذا القول يكون عدد شهر شعبان 30 يومًا، آخره يوم الأربعاء الموافق 2018/5/16”.