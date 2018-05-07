السعودية.. قضية “امرأة صبيا” تعيد الجدل حول “نظام الولاية” (فيديو)

تفاعل سعوديون عبر موقع التواصل “تويتر” مع مقطع فيديو لسيدة تستغيث لتقديم يد العون لها، بعد أن طردها أخوها مع أبنائها من منزله، لتبقى دون ملجأ.

وأعادت القضية الجدل مجددًا حول “نظام الولاية” على المرأة في المملكة، التي تجعل من الرجل وليًّا على المرأة في معاملاتها الرسمية وشؤونها القانونية.

وانتشر عبر هاشتاغ #أنقذو_امرأه_صبيا المتفاعل مع مقطع الفيديو، الذي تظهر فيه سيدة تقول إنها من حي صبيا بجازان وهي تناشد العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لطلب المساعدة.

وقالت السيدة في مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنا داخلة على الله وعليكم، أمي تعبانة عندها فقدان بالذاكرة، هذول أمي وهذول عيالي، رحت اشتكيت لشرطة صبيا مافاودني بشي، يقلولي جيبي ولية أمر، وأنا أبوي رجال تعبان أعمى كيف أجيبو يعني؟ رجال كبير في العمر في التسعين، داخلة على الله ثم عليكم تساعدوني، تكفون”.

وتفاعل ناشطون وناشطات مناهضون لـ”نظام الولاية”، مع مطالب المرأة، وقال الأخصائي الاجتماعي “ناصر السهلي”: “أخوها (ولي أمرها المستقبلي) طردها هي وعيالها، وأمها فاقدة الذاكرة من البيت، ولما راحت للشرطة تشتكي طلبوا حضور ولي أمرها التسعيني! المرأة عندنا بدون ولي الأمر ماتعتبر كائن بشري له حق بالأمان”.

وقالت الناشطة الاجتماعية “فاطمة العيسى”: “هذه الولاية التي يتغنى بها المعارضون؟ تعرضت للضرب و الإهانة و الطرد، و عندما اتجهت للشرطة طلبوا منها إحضار الجلاد حتى يفتحوا محضر ! – إليكم أبشع نتائج السلطة المطلقة للرجل على المرأة. حتى الجهات المختصة لا تستقبلها إلا برجل؟”.

واستنكرت “سارة العلي”: “طردَها أخوها هي وأولادها وأمها الفاقده للذاكره، وحينما لجأت الى الشرطه لحمايتها قالو أحضري ولي أمرك!”.

ولم يتسن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة المعلومات المتداولة، كما لم يصدر أي بيان رسمي في الواقعة إلى حد اللحظة.