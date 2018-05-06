الأمن السعودي يقتل مطلوبًا متورطًا في قتل 4 شرطيين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء الأحد، مقتل مطلوب أمني متورط في جريمة قتل 4 شرطيين إثر هجوم على نقطة تفتيش أمنية بمنطقة عسير، جنوب غرب المملكة في 19 أبريل/نيسان الماضي.

جاء هذا في بيان للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال المتحدث الأمني إنه نتيجة للمتابعة وتعقب العناصر المتورطة في تلك الجريمة تم “رصد وجود المطلوب للجهات الأمنية خالد محمد علي الشهري (سعودي الجنسية) في منزل ذويه بقرية الوهدة في محافظة النماص (جنوب غرب) مساء السبت”.

وبين أنه “عند محاصرته وتوجيه النداءات له بتسليم نفسه رفض الاستجابة وهاجم رجال الأمن بسلاح أبيض كان بحوزته فتم التعامل معه وفق مقتضيات الموقف وتحييد خطره مما نتج عنه إصابته ووفاته بعد نقله للمستشفى”.

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في 19 أبريل/نيسان الماضي مقتل 4 شرطيين وإصابة 4 آخرين إثر تعرض نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة عسير، لإطلاق نار.

وأفادت بأن قوات الأمن تبادلت إطلاق النار مع المهاجمين ما أسفر عن مقتل أحدهم واعتقال 2 آخرين.