السعودية.. ضبط شاب يسرق من حسابات مصرفية بتقنية “خاصة”

ألقت السلطات السعودية القبض على شاب، امتهن السرقة من حسابات بنكية، عبر الصرافات الآلية، في محافظة حفر الباطن، إثر تلقي بلاغات من مواطنين تؤكد تعرض حساباتهم البنكية للسرقة.

وذكر موقع “سبق” المحلي، أن شرطة حفر الباطن تلقت عدة بلاغات من قبل مواطنين يشتكون سرقة حساباتهم البنكية، من خلال أجهزة الصراف الآلي، لافتًا إلى أن الشرطة باشرت التحقيق في تلك البلاغات، للوقوف على تفاصيلها وملابساتها.

وأكد العقيد زياد الرقيطي المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن التحريات نجحت بالتوصل إلى الشخص المتهم بسرقة الصرافات الآلية، وبحوزته مجموعة من بطاقات الصراف الآلي.

وأوضح الرقيطي، بأن المتهم “استخدم تقنيات للاحتيال الإلكتروني، تمكنه من الحصول على بطاقة الصراف الآلي بعد سحبها من قبل الجهاز، والحصول على أرقامها السرية” واستطاع سحب المبالغ المالية من الحسابات المربوطة بالبطاقات.