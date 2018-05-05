السعودية توضح حقيقة سماح برنامج “جودة الحياة” بالاختلاط بين الجنسين

أكدت مصادر سعودية مطلعة، اليوم السبت، أنّ ما نشرته وسائل إعلام حول ما تضمنته وثيقة برنامج “جودة الحياة“، الذي أطلقته المملكة الخميس الماضي ضمن رؤية السعودية 2030، “غير صحيح”.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن تلك المصادر قولها، إنّ “المعلومات التي نشرت عن البرنامج ليست صحيحة”، داعية إلى “أخذ المعلومة من مصدرها”.

بدورها نقلت وكالة رويترز عن لؤي بافقيه الرئيس التنفيذي للبرنامج قوله، اليوم السبت، “نحن ننظر لجميع الأشياء التي تخص المواطن والمقيم، بما فيها الأشياء التي تخص جانب تحسين نمط الحياة، مثلا زي دخول العوائل إلى الملاعب الرياضية وقيادة المرأة”.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية قالت إنّ “برنامج جودة الحياة الذي جاء مفصلاً في وثيقة من 236 صفحة، تضمن اقتراحات بالسماح بالاختلاط بين الجنسيين وعدم إغلاق المحال وقت الصلاة”.

وأشارت إلى أنّ “هذين المقترحين لم يتم ذكرهما خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن البرنامج، الخميس الماضي، وتمت إزالتهما من الإصدارات المنشورة عبر الإنترنت لاحقًا”.