“فتاة البهاق” تكشف عن تغيير عميق في نظرة السعوديين لـ “البرص”

أشعلت فتاة سعودية سجالًا واسعًا في مجتمع المملكة، بعد أن نشرت صورة لها تكشف عن الجزء المصاب بالبهاق من جسدها، في محاولة لتحدي المرض الجلدي ونظرة كثير من السعوديين السلبية تجاه المصابين به.

وبدأ السجال عندما نشرت الشابة، التي لم تكشف عن هويتها الكاملة، صورة لها في حسابها بموقع “تويتر” تُظهر فيها يديها المتصبغتين باللون الأبيض الذي يميز المصابين بالمرض الجلدي، وكتبت قائلةً: “قررت أتصالح مع البهاق وأصوره”.

ووجدت خطوة الفتاة صدى واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، عندما أعيد تداول الصورة بشكل كبير وسط تعليقات لافتة تشيد بالفتاة وتشجعها على خطوتها تلك والاستمرار فيها؛ من أجل تحدي المرض ونظرة المجتمع السلبية له.

كما واجه أصحاب بعض التعليقات التي انتقدت الصورة والتشجيع الذي قوبلت به خطوة فتاة البهاق، انتقادات وهجومًا لاذعًا يعكس التغيير الكبير في نظرة المجتمع السعودي السلبية للمصابين بالمرض الجلدي.

يدها فعلاً جميله! وما اشوف أن البهاق شوه يدها على العكس تماماً مازادها الا جمالاً وتميز ، ربما خانه التعبير او ربما هذي هي عقلية الرجل السعودي فمهما بلغ من التحرر إلا أن معايير المجتمع مازالت متأصلة في اعماقه نعم لا احد يحب المرض ولكن إن حصل يوماً ومرضنا فهذا لايعنني بأننا تشوهنا pic.twitter.com/mErFeIzS3j — مناهل العتيبي (@1994_thefreedom) May 4, 2018

وتسبب ذلك التفاعل اللافت فيما يبدو، بإحراج فتاة البهاق، لاسيما بعد أن تحولت خطوتها بنشر الصورة إلى دفع كثير من المدونين لانتقاد نظرة المجتمع السلبية بحدة، لتقوم الفتاة بحذف تغريدتها وصورتها لاحقًا، قبل أن تحذف حسابها نهائيًا.

وكان من بين المساندين لفتاة البهاق الفنان السعودي فايز المالكي، مصاب بالمرض ذاته، إذ دون تحت صورتها معلقًا: “ليت كل الأمراض بهاق، وربي اللي فيهم بهاق ويزعلون ما عنده سالفه، احنا أفضل من غيرنا بكثيرررررر، الحين معظم الناس يسوون تبييض وتغيير لون وحنا نزعل”.

وقال المالكي في تغريدة أخرى: “والله العظيم هذا الحاصل. عيشي حياتك حبيبي ولا عليك من أحد، أنا أتفاجأ. بكميات كبيرة من الناس يتمنونه فيهم.. بس لا تسمعي أغنيته أعاد لوحدك بتعمل إيه تراه تخلي الواحد يوسوس”.

ووصلت صورة الفتاة والتفاعل اللافت معها إلى جمعية البهاق الرسمية في السعودية (فأل) والتي أعادت نشر تغريدة الفنان المالكي؛ بهدف مساندة فتاة البهاق وخطوتها في تحدي المرض ونظرة المجتمع له.

ونشر المالكي أيضًا صورة ليديه تظهر فيها المناطق المتصبغة بسبب المرض الجلدي، وقال معلقًا: “وذي صورة مع البهاق وعيشي حياتك”، لتلقى صورته تلك تداولًا أيضًا ضمن التفاعل اللافت الذي أحدثته فتاة البهاق.

وذي صورة مع البهاق وعيشي حياتك pic.twitter.com/LruKRONluA — فايز المالكي (@fayez_malki) May 3, 2018

واختار عدد من المناصرين لخطوة فتاة البهاق، تقليد تجربتها، ونشر صورهم التي تظهر مناطق التصبغات، بهدف مواصلة التحدي للنظرة السلبية في المجتمع.

منذو عشر سنوات اللهم لك الحمد حتى ترضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال pic.twitter.com/In0QM1pL8L — Saad Alqahtani- SHRC (@sq_1986) May 3, 2018

متعايش مع البهاق من صغري ولله الحمد واثق من نفسي وبتوفيق من الله pic.twitter.com/jAIjEo6irk — التميمي (@ghugvhhy) May 4, 2018

ما زادنا البهاق إلا تميزاً وجمالا …. pic.twitter.com/hZZ2oTO2t3 — مناهل العتيبي (@1994_thefreedom) May 4, 2018

وراح آخرون يروون تجاربهم مع المرض وكيف تمكنوا من التخلص من الهواجس التي رافقتهم عندما علموا بإصابتهم بالمرض أول مرة.

يسعد روحك يا كريم النفس #فايز_المالكي …

خذني معگ في عالم البهاق ، گان هاجسي بمراهقتي

والحين صار جزء من شخصيتي المحترمة مع الناس

و متناسق مع الملامح ولله الحمد والمنّة ..

وهي لمن لا يعلم كفّارة لنا من ذنوب الدنيا

بلا حول منا ولا قوة .. والحمد لله على نعمه وإحسانه. — ✒ shady (@shadyzamany) May 4, 2018

فايز فيه بهاق والله ماعمري حسيت بأحساس بأن فيه شئ رغم أني أتابعه كثير ونشوفه صدفة غالباً، السؤال لماذا؟

لأن أفعال الإنسان وصفاته الحسنة تغطي على أي شئ آخر . عبدالله السبع فيه بهاق ومع ذلك من أبرز الشخصيات في عالم التواصل الاجتماعي ومحبوب وله شعبية وغيرهم كثير ولم يقلل من مكانته — Mohammed alwaahby???????? (@alwaahby) May 4, 2018

والبهاق مرض جلدي مجهول السبب يظهر على شكل بقع بيضاء اللون مختلفة الأحجام، لكنه لا يترافق مع أي ألم أو حكة، كما أنه غير معدٍ وغير وراثي، غير أن كثيرًا من المعلومات الخاطئة والشائعات تنتشر حوله في المجتمع السعودي الذي يصل عدد المصابين فيه لنحو نصف مليون سعودي من الجنسين ومختلف الأعمار.

ويسمى البهاق لدى قسم كبير من السعوديين بـ “البرص”، وينظرون للمصاب به نظرة سلبية تعود للخشية من العدوى بالمرض لدى مخالطة المصابين به، فيما يتجنب آخرون الزواج من فتاة أو شاب مصابين بالمرض أو أحد أقاربهم مصاب به.

لكن تجربة فتاة البهاق في تحدي المرض، والتي ما زالت تجذب مزيدًا من المناصرين من مختلف شرائح المجتمع السعودي، تعكس التغيير العميق في نظرة أبناء المملكة للمرض والمصابين به.