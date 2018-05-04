محمد هاشم: حضور الفنانين العرب للسعودية يشرفنا (فيديو إرم)

قال الفنان السعودي محمد هاشم إن الاختيار وقع عليه ليكون ضمن فريق سيقدم أغنية حول تأهل المنتخبات العربية لكأس العالم ممثلاً للمملكة العربية السعودية.

وذكر أنه مثّل بلاده في أكثر من حدث، وآخرها غنائه في “اليونسكو” بحضور الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة.

وأعرب الفنان محمد هاشم عن سعادته لحضور العديد من الفنانين المصريين والعرب والأجانب إلى السعودية لتقديم حفلات مثل الفنان تامر حسني والشاب خالد.

وأوضح أن فرقة “بيتهوفن” الموسيقية تعزف ألحانها حاليًا على شواطئ مدينة جدة عروس البحر الأحمر، إلى جانب العديد من الفرق الأخرى التي تعزف في المملكة.