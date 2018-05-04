بالفيديو.. شخصان يتوضآن بـ “الهواء” عند الحرم يثيران الجدل في السعودية

وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو لرجلين من زوار المسجد الحرام في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وهما يتوضآن بـ “الهواء” ودون ماء؛ لأداء إحدى الصلوات المقامة بالحرم الشريف.

وظهر شخصان وهما قرب أحد الحواجز البلاستيكية وهما يؤديان كل حركات الوضوء، متظاهرين بوجود الماء واستخدامه بالفعل.

وحاول مصور المقطع، بعد اقترابه منهما، الاستفسار عن كيفية وضوئهما للصلاة دون ماء، إلا أنهما تجاهلاه ولم يجيباه مطلقًا، واستمرا فيما كانا يفعلانه.

وأثار المقطع جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض إن كان هذان الشخصان من فرقة أو طائفة ما، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف التوعية بشأن العبادات الصحيحة؛ حتى لا تنتشر البدع بين الناس.