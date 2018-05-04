السعودية توقف “التعليم الموازي” في كافة الجامعات

صدرت في المملكة العربية السعودية توجيهات عليا بإيقاف برنامج التعليم الموازي في الجامعات نهائيًا لجميع المراحل التعليمية (دبلوم وتجسير وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه) في جميع التخصصات بلا استثناء.

وبحسب القرار، يمكن للجامعات أن تقدم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تُحصل من الطلاب أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة، دون أن تتحمل الدولة أي تكاليف على أن تكون في أضيق الحدود وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل.

جاء ذلك في خطاب وجهه الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح لجميع الجامعات بالمملكة، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وشملت التوجيهات أيضًا تشكيل لجنة من وزارتي التعليم والمالية والجامعات لتحديد المستحقات المالية المترتبة سابقًا على برنامج التعليم الموازي في الجامعات، ووضع الآلية المناسبة لتسديد تلك المستحقات.

ونص التوجيه في فقرته الثالثة على أن تُعيد الجامعات رسوم الدراسة التي تقاضتها من الطلاب بناءً على الأحكام القضائية التي صدرت بشأنها.

وشمل التوجيه كذلك إيقاف جميع برامج التعليم عن بُعد والانتساب في مرحلة البكالوريوس في الجامعات نهائيًا، عدا الجامعة السعودية الإلكترونية.