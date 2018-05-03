السعودية: سنلاحق قضائيًا كل من يستغل الأطفال في الشبكات الاجتماعية

أعلنت النيابة العامة في السعودية، البدء بمقاضاة كل من يستغل الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، بمَن فيهم أولياء أمورهم، في خطوة تهدد نجوم مواقع التواصل الاجتماعي الكثر الذين يعتمدون على أطفالهم في جذب المتابعين والمشاهدات في المملكة.

وأوضحت النيابة في بيان لها أن “النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أصدر تعميمًا لجميع فروع النيابة العامة ودوائرها بتحريك إجراءات رفع دعوى جزائية ضد مرتكبي التجاوزات المتعلقة باستغلال براءة الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي، بمن فيهم أولياء أمورهم”.

وأضاف البيان أن “الخطوة تأتي بعد رصد انتشار مقاطع فيديو تنطوي على شبهة استغلال لبراءة الأطفال، والتسبب بإيذائهم في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أولياء أمورهم، أو ممن له علاقة بهم بأي شكل كان في مخالفة للأنظمة” نظام الحماية من الإيذاء، ونظام حماية الطفل.

وتابع أن “مبادرة النيابة تأتي أيضاً انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع، ومساءلة من يتجاوز الأنظمة، وإحالته للقضاء لينال جزاءه، وإيمانًا ويقينًا منها لما أُنيط بها من الحق بتحريك الدعوى الجزائية تجاه أي كان، بمن فيهم والدا الطفل، أو من يقوم على رعايته إذا ثبت وجود شبهة جنائية، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية وأعمال المادة الـ(17) من ذات النظام، والمادة (4 / 1) من اللائحة التنفيذية له”.

وأضاف البيان أن تحريك الدعاوى ضد مرتكبي تلك التجاوزات مرهون بتحقق المصلحة العامة المتعلقة بحقوق الطفل والمجتمع، وحال توافر موجبها الوارد في نظامَي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل.

ولم تصدر بعد تفاصيل التعميم الجديد وآلية تطبيقه وما إذا كان سيشمل كل الأطفال السعوديين الذين يظهرون في مواقع التواصل الاجتماعي والذي يحظون بشهرة كبيرة ومتابعين يتراوحون بين عشرات الآلاف إلى الملايين.

كما لم تتضح بعد ما إذا كان التعميم الجديد يعتبر تقديم الطفل أو الحسابات التي يظهر فيها للإعلانات التجارية نوعًا من الاستغلال.