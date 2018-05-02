بالفيديو.. مجهول يتعمد دهس مُسن بالسعودية

وثق مقطع فيديو متداول لكاميرا مراقبة في المملكة العربية السعودية حادثًا متعمدًا بحق رجل مسن وقع أمس الثلاثاء، حيث بدا قائد مركبة ظهر في المقطع وكأنه تعمد دهس مسن أثناء سيره في أحد الشوارع قبل أن يلوذ بالفرار. وفق صحيفة “المواطن” المحلية.

وذكر ناشطون أن الحادثة وقعت في محافظة العارضة بمنطقة جازان، وقال مغرد عبر موقع التواصل “تويتر” يدعى “أبو عبدالله”، إن الرجل اسمه سالم جمحان جذمي – في إشارة للمسن – وأن الجهات الأمنية ألقت القبض على الذي دهسه.

وأبرز المقطع الذي وثقته كاميرا مراقبة بأحد المحال رجلاً مسنا يسير بأحد الشوارع ثم اقتربت مركبة بيضاء حتى صارت خلفه مباشر، وما لبث أن زاد قائدها من سرعتها ليدهس المسن بقوة ويلوذ بالفرار.

ولم تصدر الجهات الأمنية أي بيان رسمي بالواقعة إلى حد اللحظة، كما لم تتضح ملابساتها.