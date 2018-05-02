الشاعر السعودي نجم الأسلمي يحصد لقب شاعر المليون في موسمه الثامن

حصد الشاعر السعودي نجم جزاع الأسلمي، لقب “شاعر المليون” في النسخة الثامنة من البرنامج الثقافي المعروف والذي تنظمه إمارة أبوظبي ويحظى بمتابعة كبيرة من عشاق الشعر العربي.

وشهدت الحلقة الأخيرة من المنافسات، والتي بدأت مساء الثلاثاء، تنافساً بين ستة شعراء تفوق عليهم الشاعر السعودي الأسلمي في النهاية وحمل بيرق الشعر ونال جائزة البرنامج المالية الأكبر.

وكان الأسلمي بجانب خمسة شعراء آخرين في الحلقة الختامية من المنافسات، وهم بتول آل علي وعلي سالم الهاملي من الإمارات، وصالح الهقيش الصخري من الأردن، وفواز الزناتي العنزي ومتعب النصار الشراري من السعودية.

وقدم الشعراء المتنافسون قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، وحمد السعيد، وسلطان العميمىن والتي قرر أعضائها في نهاية النقاش اختيار الأسلمي لحمل بيرق الشعر.

وتنظم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، منذ العام 2006، مسابقة “شاعر المليون” التي تقام كل سنتين، بالتناوب مع مسابقة “أمير الشعراء” للشعر الفصيح.

ويحظى البرنامج بدعم رسمي إماراتي لافت، وحضر الحلقة الختامية من البرنامج هذا العام، والتي أقيمت على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وتبلغ قيمة جوائز مسابقة “شاعرالمليون” للفائزين الستة الأوائل، 15.6 مليون درهم إماراتي، توزع بالترتيب على الفائزين، فيحصل الأول على خمسة ملايين درهم، والثاني على أربعة ملايين درهم، والثالث على ثلاثة ملايين درهم، والرابع على مليوني درهم، والخامس مليون درهم، والسادس 600 ألف درهم.

ويسعى البرنامج الثقافي الشعري، إلى إحياء الشعر العربي كوعاء حامل للثقافة العربية المشتركة، وتنشيط حركة الشعر النبطي، والارتقاء بمستواه، وتعزيز حضوره في الساحة الثقافية.

وكانت الكويت حازت على بيرق الشعر في الموسم السابع لشاعر المليون عام 2016 – 2015، إذ تمكن الشاعر راجح نواف الحميداني من الحصول على المركز الأول، كما حصد الشاعر الكويتي سعد بتال السبيعي المركز الثاني في نفس الموسم.