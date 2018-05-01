السعودية تطمئن أهالي الطلاب حول مجانية التعليم في المدارس الخاصة الجديدة

طمأنت وزارة التعليم السعودية، اليوم الثلاثاء، أهالي ملايين طلاب المدارس في المملكة، أن التعليم سيكون مجانًا، رغم تحويلها إدارة 25 مدرسة حكومية إلى القطاع الخاص في أول عملية خصخصة فعلية تمس مدارس التعليم الحكومي.

وأوضحت، أن القرار الحكومي الجديد الذي يحمل اسم مبادرة “المدارس المستقلة”، نص على مجانية التعليم في تلك المدارس كما كان قبل القرار.

ونقل موقع الوزارة الرسمي عن وزير التعليم أحمد العيسى توضيحه للخطوة الجديدة قائلًا: إن “مبادرة المدارس المستقلة تهدف إلى رفع كفاءة تشغيل المدارس الحكومية من خلال مؤسسات خاصة يؤسسها التربويون الذين لهم خبرة وتجربة تربوية ميدانية، ووفقًا لنموذج تشغيل متميز سيعلن عن تفاصيله لاحقًا”.

وأضاف العيسى أن مشروع “المدارس المستقلة” هو إسناد إدارة المدارس الحكومية لمشغلين من ذوي الخبرة التربوية، حيث سيبدأ المشروع بـ 25 مدرسة تجريبية كمرحلة أولى، وستعمم التجربة على 2000 مدرسة لاحقًا.

وأوضح أنه سيكون هناك ضوابط لترشيح المشغلين واختيارهم وتأهيلهم من خلال دورات تدريبية، حيث سيتم التطبيق على العينة 25 مدرسة في 5 مناطق تعليمية في البداية، وبعدها سيتم تمكين المشغلين من إدارة المدرسة وقيادتها نحو تجويد التعليم.

وبين الوزير العيسى أن اللجنة الإشرافية لقطاع التعليم ستتولى تنفيذ تلك المبادرة، وسيتم متابعة ورقابة أداء هذا النوع من المدارس من خلال وحدة المدارس المستقلة، ومن خلال مؤشرات أداء تشغيلية ومالية وأكاديمية.

وتعمل السعودية على برنامج خصخصة يشمل عدة قطاعات في البلاد بما فيها مدارس التعليم الحكومية التي يبلغ عددها نحو 25 ألف مدرسة.