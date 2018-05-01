سعودي يقتل طفلًا بحرق يديه وعضوه الذكري وضربه حتى الموت

نفذت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، حكم القتل تعزيرًا بسعودي قتل طفلًا بعد حرق يديه وعضوه الذكري وضربه بعصا على أنحاء متفرقة من جسده حتى فارق الحياة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بحسب صحيفة “الرياض”، أن سعوديًا يدعى “أبو طالب بن علي بن أحمد قيسي” أقدم على قتل الطفل فيصل عبدالرحمن حمد، يبلغ من العمر 5 سنوات، وذلك بحرق يديه وعضوه الذكري وضربه بعصا خشبية على مؤخرته وأنحاء من جسمه حتى فارق الحياة.

وتابعت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه على توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، ونظرًا لبشاعة جرمه حكم عليه بالقتل تعزيرًا.