انتقادات حادة لوزير التعليم السعودي أحمد العيسى قبيل استجوابه في مجلس الشورى

وجه آلاف المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، انتقادات حادة لوزير التعليم في السعودية أحمد العيسى، قبيل استجوابه في مجلس الشورى.

وجاء ذلك بعد أن سرت أنباء حول عزم مجلس الشورى استدعاء العيسى خلال الفترة المقبلة، للإجابة عن استفسارات الأعضاء حول مشاريع وقرارات الوزارة التي لاقت أصداء واسعة مؤخرًا.

وتقول صحيفة “الوطن” المحلية، إن استدعاء الوزير إلى مجلس الشورى سيكون بهدف مناقشة 4 ملفات تتصدرها إجازات المعلمين وساعة النشاط والتأمين الصحي للمعلمين والخصخصة في مدارس التعليم العام.

والملفات الأربعة السابقة، محل جدل واسع وتباين في الآراء في الوسط التعليمي السعودي بالفعل، إذ ينقسم المعلمون والطلاب وذووهم بشأن تلك الملفات كل حسب علاقته بأحد تلك الملفات.

ويمس ملف ساعة النشاط، المعلمين والطلاب على حد سواء، كونه أضاف ساعة دوام لساعات الدوام الرسمي، فيما تمس الإجازات والتأمين الصحي معلمي المملكة، ويتابع طلاب المملكة وذووهم ملف خصخصة المدارس بشكل لافت.

وفي ما يشبه الاستجواب الافتراضي، شارك كثير من معلمي المملكة والطلاب وذويهم في الوسم (#ماذا_قدم_العيسي_للتعليم) الذي تصدر قائمة الترند في موقع “تويتر”.

وتتنوع التغريدات بين من ينتقد أداء الوزير على أحد تلك الملفات الأربعة، وبين من يتعداها في النقد، بجانب فريق يدافع عن الوزير العيسى، ويرى أنه حقق تقدمًا في عمل وزارة التعليم منذ تولى حقيبتها أواخر العام 2015.

وتعد وزارة التعليم من أكبر وزارات المملكة وتحصل على حصة كبيرة من ميزانية البلاد السخية التي تكافح لتطوير التعليم بالتزامن مع خطة طموحة لتطوير مختلف القطاعات وبناء اقتصاد متنوع الموارد.

وتواجه قرارات الوزارة ووزيرها العيسى التي تندرج في إطار خطة التغيير والتطوير انقسامًا دائمًا بعد عقود من الركود، يظهر على الدوام في مواقع التواصل الاجتماعي التي يتخذها السعوديون ساحة النقاش الأوسع لمختلف قضاياهم.

#ماذا_قدم_العيسي_للتعليم

#ساعة_النشاط بدون خطة وميزانية كافية ولا آماكن مهيئة !!

بس اجتمعوا مع الطلاب وتورطوا فيهم عاد كلاً وشطارته ،، لا خطة لا برامج لا ميزانية لامكان مهيأ.. ليس المهم الانجاز بقدر اجتماعك مع الطلاب ساعة كاملة بمسمى النشاط اللامنهجي !!!! — مُثابِرة (@Mothabrh) ٣٠ أبريل ٢٠١٨

#ماذا_قدم_العيسي_للتعليم

١/القرارات العشوائيه الغير مدروسه

٢/قضيه تطوير التعليم نشوف مؤتمرات ولجان لكن لا نلمس شي في الميدان التعليمي

٣/همه وشغله الشاغل المعلم وماهي الطرق السريعه لاستفزازه.

٤/هدر مالي على ساعه النشاط بدون نتائج ومضيعه للوقت. — ????عجزت أنساك???? (@abandrg) ٣٠ أبريل ٢٠١٨