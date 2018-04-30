ما حقيقة وفاة الأمير خالد الفيصل؟

نفت إمارة منطقة مكة المكرمة بالسعودية مزاعم ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بشأن وفاة مستشار الملك سلمان أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

ونقلت صحيفة سبق السعودية عن مصادر بمنطقة مكة أن الأمير خالد الفيصل بخير ويتابع مشاريع المنطقة.

وقبل ساعات، نشر حساب إمارة منطقة مكة صورًا بتويتر، تظهر مشاركة الفيصل في نشاطات رسمية، اليوم الأحد.

#أمير_مكة ونائبه #عبدالله_بن_بندر

يقفان ميدانياً على مشروع نفق تقاطع

طريق الملك عبدالعزيز مع شارعي فلسطين

والحمراء "الأندلس"#إمارة_مكة pic.twitter.com/4TGD25VxGh — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 30, 2018

والأمير خالد الفيصل شاعر وأديب وفنان يهوى الرسم، وله لوحات متداولة، وهو الابن الثالث من أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الثالث، ووالدته هي الأميرة هيا بنت تركي بن عبدالعزيز بن عبدالله بن تركي بن عبدالله آل سعود.