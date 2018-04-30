هكذا برر داعية سعودي نشر صورة له رفقة أخته بدون حجاب

برر الداعية السعودي عبدالعزيز الموسى، نشره لصورة أخته من دون حجاب، معتبرا أنها دون سن الخامسة عشرة، وهي حدث وليست شابة، على حد تعبيره.

وجاء تبرير الموسي في تعليقاعلى خبر حول الواقعة نشره “إرم نيوز” في وقت سابق، وقال فيه “هناك خطأ في ما كتبتوه حول أختي وجود – حفظها ﷲ – وأنها شابة في مقتبل العمر، هي صغيرة في السن ودون الخامسة عشر فتعتبر حدث ليست شابة في مقتبل العمر كما ذكرتم، ولو كانت كذلك فهل لكم اعتراض؟”.

وكانت صورة أخت الداعية الموسي قد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة؛ بعد أن نشر صورة لها دون ارتداء حجاب، في مبادرة غير مسبوقة أو معهودة من دعاة المملكة المحافظة.

وعلق الموسى الذي ينقسم السعوديون في موقفهم تجاهه؛ بسبب آرائه الدينية، على الصورة التي تجمعه بأخته وتدعى وجود، على حسابه في موقع “تويتر”، وقد غطى رأسيهما فلتر لتطبيق “سناب شات”، مشيرًا إلى كونها “الأصغر في العائلة والأكبر في المحبة”، دون أن يشير لسنها بالرغم من كونها تظهر شابة في مقتبل العمر.

وكتب الموسى معلقًا على الصورة: “الشخص الذي افتقدته في السعودية كثيرًا، تلك الأنثى الشقية التي لا أمَلُّ منها. أفتقد ضحكها وبكاءها وطلباتها التي لا تنتهي وأذيتها لي خاصة وأنا نائم. حفظكِ ﷲ يا حبيبتي وجود. (الصورة لي ولها قبل ذهابي للمطار وهي تودعني)”.

وجذبت مبادرة الموسى تفاعلاً بين متابعيه ومنتقدي آرائه عبر سيل من التعليقات التي هاجم بعضها الداعية الذي يتبنى تفسيرات منفتحة للشريعة الإسلامية، فيما دافعت تعليقات أخرى عنه وأشادت بجرأته وعلاقته بأخته.

الشخص الذي أفتقدته في السعودية كثيرًا, تلك الأنثى الشقية التي لا أمِلُ منها. أفتقد ضحكها وبكائها وطلباتها التي لا تنتهي وأذيتها لي خاصة وأنا نائم. حفظكِ ﷲ يا حبيبتي وجود. (الصورة لي ولها قبل ذهابي للمطار وهي تودعني). pic.twitter.com/ud7PEp3Q6U — عبدالعزيز الموسى (@A_2016_s) April 29, 2018

وعمل الموسى سابقًا عضوًا في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، فيما يظهر على القنوات السعودية الخاصة، مثل “روتانا” و “mbc” كداعية ورجل دين.

والموسى من دعاة السعودية المنفتحين، وله آراء عديدة في هذا الاتجاه، مثل مساندته لإسقاط الولاية المفروضة على النساء في السعودية.