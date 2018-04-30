ريناد.. طفلة سعودية تجمع مليون ونصف متابع بزمن قياسي (فيديو وصور)

حققت الطفلة السعودية “ريناد” شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ارتفع عدد متابعيها على “إنستغرام” بشكل جنوني إلى مليون ونصف متابع خلال فترة قصيرة؛ بسبب عفويتها وخفة دمها، ولقبها البعض بـ”مشاغبة إنستغرام”.

وتقوم ريناد ببث مباشر عبر حسابها في إنستغرام، وترد على متابعيها بطريقة فكاهية وكوميدية، وقام الكثير بمتابعتها واعتبروها وسيلة للضحك وللتخفيف من مشاكل الحياة.

وأصبحت مقاطع الفيديو التي تبثها على إنستغرام، متداولة بشكل كبير على تويتر، ودشن المغردون هاشتاغ #مقاطع_ريناد لتداول مقاطع الفيديو التي تنشرها الطفلة السعودية.

وتحظى مقاطعها المتداولة أيضًا على “سناب شات” بمتابعة الآلاف، وحصدت إعجاب الكثيرين، حيث يقول أحد المغردين: “تم اعتماد بث ريناد كوسيلة للتغلب على صعوبات الحياة”

كما وصفها البعض بالعجيبة، فعلقت أيضًا مغردة تحمل اسم “شيري أحمد على تويتر: “كأنها تقول اللي بخاطري هنا حرفيًا .. الموهم والله أجمل بث قد شوفته للحين بثها طعامه”.

كانها تقولل اللي بخاطري هنا حرفياً .. الموهم والله اجمل بث قد شوفته للحين بثها طعامهه????????‍♀️????????. — شيري احمد . (@shoh1414) April 25, 2018

وعلقت أخرى: “البنت الصغيرة السعودية اللي اسمها ريناد على إنستغرام مش طبيعية شو رهيبة ونهفة وكلشي”.

بدورها قالت “منيرة الذويبي”: “فعلًا البنت ذي سعادة”.

ونشرت الطفلة السعودية ريناد أول صورة على حسابها بإنستغرام في 19 يناير/كانون الثاني الحالي، إلا أنها لم تكن مشهورة في ذلك الوقت.

وقبل يومين، احتفلت ريناد بوصولها لمليون متابع على إنستغرام، لكن المثير للإعجاب حقًا أنها تمكنت وبعد يومين فقط من تحقيقها لمليون متابع أن يرتفع العدد ليصل إلى مليون و400 ألف، في عدد مرشح للزيادة بشكل كبير ولافت.

خذت قلوب الشعب ب يومين يا حلوها ????❤️❤️ #مقاطع_ريناد — S7R (@dr_sm2018) April 29, 2018

ادعولي احفظظ انشودة لغتي???? A post shared by Renad’¹⁵ ???? (@h6.yr) on Apr 25, 2018 at 5:30am PDT