عضو كبار العلماء بالسعودية “المنيع”: مناداة الوالدين بـ”يا شيبة ويا حاج” نوع من العقوق

أبدى الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، أسفه من انتشار عادة مناداة الوالدين بـ”يا شيبة” أو “يا حاج”، وغيرها من الكلمات، معتبرًا أنها نوع من العقوق وسوء أدب معهما.

جاء ذلك خلال استضافة المنيع في برنامج “يستفتونك” أمس الأحد، ردًا على سؤال أن بعض الشباب يقول لوالديه (يا حجي أو الشيبة)، وهل تعتبر هذه الكلمات من العقوق؟.

وأوضح المنيع: “نعم أقول إن هذا يعتبر سوء أدب ونوعًا من العقوق، فالوالد مستحق لأي عبارة من العبارات العاطفية المؤثرة في نفسه تأثيرًا يقوي محبته لأولاده”.

وأضاف: “أما يا شيبة ويا حاج كأنه واحد أجنبي. هذا والدك لا يمكن مناداته بهذه الأوصاف”.

ولفت إلى أن النبي يوسف عليه السلام ورد عنه في القرآن مناداته لأبيه يعقوب “يا أبت.. يا أبت”.

وتابع المنيع: “والحقيقة مع الأسف الشديد أنا رأيت هذه العادة موجودة (الشيبة، الحاج، الشايب).. وكلمات لا تتفق مع ما يجب أن يكون بين الولد ووالده”.