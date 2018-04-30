كشف ملابسات استهداف دورية أمن سعودية في الأمواه (فيديو)

أوضحت مديرية الأمن العام في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، ملابسات الفيديو الذي رصد تبادل إطلاق نار بين رجال أمن ومطلوب كان يحمل رشاشًا في مركز الأمواه بمنطقة عسير.

وكشفت المديرية أنه أثناء قيام دورية أمنية بعملها المعتاد اشتبهت بإحدى المركبات فاستوقفتها للتثبت من صاحبها، لكن قائدها ترجل من السيارة وبيده رشاش وبادر بإطلاق نار باتجاه رجال الأمن ثم لاذ بالفرار، وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وأضافت أن المشتبه به واصل الهروب متخفيًا داخل الأحياء السكنية، لكن تمت متابعته ومحاصرته والتضييق عليه ومن ثم إصابته في رجله، ما اضطره إلى تسليم نفسه، وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وتبين أن المتهم سعودي في العقد الثاني من عمره ومطلوب في عدة قضايا جنائية، كما أن المركبة التي كان يستقلها مسروقة، وقد غير معالمها كونها معمم عنها.

وقالت إن رجل أمن أصيب إصابة متوسطة إثر تبادل إطلاق النار، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة حاليًا.