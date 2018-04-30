بالفيديو.. والد نجمات “سوشال ميديا” بالسعودية يفاجئهن بهدية مبهرة

فاجأ والد نجمات مواقع التواصل الاجتماعي “غناتي ودنى ودانة” في المملكة العربية السعودية، بناته بهدية مبهرة.

وكانت الفتيات، وهن طالبات مدرسة، قد وثقن عبرحساباتهن في “سناب شات” تفاصيل اللحظات التي سبقت إعلان والدهن للهدية.

وحاولن جاهدات معرفة مفاجأة أبيهن، لكنه رفض الإفصاح عنها، ولاحقا ظهرالأب، عبر مقاطع “سناب شات”، قائلا: “أنا عند مدرسة البنات، يحددون كذا مادة، ومعزومين عشاليه، واليوم الشاليه بيقدم مفاجأة جميلة، يستاهلون بنات مشعل، مهما تكلمت بحقن أنا مقصر، ومارح صرح بشي”.

وبعد انتهاء “غناتي ودنى ودانة” من يومهن الدراسي، قال والدهن: “اليوم الخميس وفيه مفاجآت بتعجبكم”.

وظهرت الفتيات في مقطع موثق آخر في المنزل وقد عصبن أعينهن استعدادًا للمفاجأة، والتي كانت عبارة عن سيارة “جيب ليكزس” تم إيقافها في الحي أمام المنزل.

وعن سبب إهدائه هذه الهدية، أوضح والد نجمات مواقع التواصل: “عسى الله العظيم أن يحفظكم (..) قدمتلكم هذي السيارة هدية، لبركم عند ابوكم وعندد امكم وفي بيتكم ودراستكم وادبكم واخلاقكم وفي محبة الناس لكم، هذي هدية تستاهلون يا بابا (..)”.

وعبرت كل من غناتي ودنى ودانة عن سعادتهن الشديدة بالهدية، وقمن بتقبيل يدي والدهن كما قبلن قدميه، وهن يدعين له “الله لا يحرمنا منك” و”يطول عمرك”. وقام الأب بإعطاء كل واحدة منهن مفتاحًا للسيارة.

ووثقت الشقيقات السيارة من الداخل، حيث قمن بالغناء والاستمتاع مع “شيلة” والتراقص على أنغامها.

يذكر أن “غناتي ودنى ودانة ” شقيقات اشتهرن عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في مجال الطبخ، كما أنهن تلقين الدعم من والدهن باستمرار.