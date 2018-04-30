عاشق للضواري.. مغامر سعودي يلقى نهاية مأساوية بعد أيام من تخرجه (صور)

لقي المغامر السعودي الشاب عبدالله ماجد طبيقي مصرعه بسقوطه من على حصان جامح بإحدى محافظات جازان، وذلك بعد أيام على تخرُّجه من الجامعة.

ورفضت الجهات الأمنية تسليم جثمان الفقيد لذويه لوجود شبهة جنائية.

وعرف طبيقي منذ صغره حبُّه للمغامرات، حيث كانت هوايته أيضًا ركوب الخيل، إلى جانب حبِّه للتعايش مع الحيوانات المفترسة، وزيارته معظم إسطبلات الخيول بالمنطقة بشكل يومي.

وبحسب موقع “سبق” المحلي، فإن الشاب كان استأذن والده للذهاب إلى محافظة “العارضة” شرق “جازان” لركوب الخيل في أحد المواقع، وسقط من فوق حصان جامح على رأسه؛ وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى الملك فهد حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت مصادر إنه كان تقرَّر دفن جثمان الشاب بعد عصر أمس الأحد، ولكن حال دون ذلك إجراءات أمنية، اقتضت عدم دفن الجثمان حتى عرضه على الطبيب الشرعي؛ وذلك لوجود شبهة جنائية.

من جانبه، ناشد ماجد طبيقي، والد المتوفى، الجهات المختصة تسريع الإجراءات، وإظهار الحقائق كافة، ونتائج الطبيب الشرعي؛ ليتسنى له دفن ابنه.