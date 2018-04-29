السعودية.. إخماد حريق ضخم بمركز تجاري في جدة والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض (صور وفيديو)

أعلن الدفاع المدني في السعودية، في وقت مبكر من فجر الاثنين، عن تمكن رجاله من إخماد حريق رهيب اندلع في مركز تسوق تجاري بمدينة جدة غرب البلاد، وبدء البحث عن ضحايا أو مفقودين في موقع الحريق.

واندلع الحريق في مع غياب شمس يوم الأحد في مركز “حمادة” التجاري في مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر ليمتد سريعاً داخل طوابق المركز، ويتمكن سكان المدينة من رؤية سحابة الدخان الكبيرة التي نتجت عنه من مسافات بعيدة.

وقال الدفاع المدني في بيان له، إن فرق الإطفاء التي باشرت حريق المركز، تمكنت من إخماده بشكل كامل، وأن شعبية التحقيق تقوم بجمع المعلومات من المعنيين في المركز التجاري والمتواجدين في المكان لمعرفة ما إذا كان هناك مفقودين أو محتجزين يمكن الوصول إليهم بالتزامن مع مواصلة البحث تحت الأنقاض.

ويقول متواجدون بالموقع إن هناك مفقوداً واحداً على الأقل، دون أن يتضح إن كان متسوقاً أم من العاملين في المركز.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للحريق ألسنة اللهب العالية وسحابة الدخان ترتفع من الموقع.

ويقول عدد من رواد المركز إنه يفتقد لإجراءات السلامة، وانتقدوا في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، المسؤولين عن المركز والجهات الرقابية الرسمية.

وكانت فرق الدفاع المدني قد أخلت عددا من المنازل المجاورة للمركز التسويقي، كما طوقت دوريات الأمن ووحدات المرور الطرق المحيطة بالموقع.

تحديث #حريق_جده#الدفاع_المدني :

-محافظ جدة تابع الحادث من الموقع

-تم اخماد الحريق ولاتزال التحقيقات مستمرة لاحتمالية وجود ضحايا أو محتجزين pic.twitter.com/IFHn8ommaj — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) April 29, 2018

#حريق_جده

قدر الله لا يقف أمامه وسائل السلامة و احتياطات الأمن التي يوصي بها #الدفاع_المدني ..

نسأل الله اللطف و الرحمة ..

pic.twitter.com/k3OZmCjfTn — فايز العرابي الحارثي (@Fayz_D_Alooraby) April 29, 2018