حساب إباحي على موقع تويتر يثير الجدل بعد تحوله للوعظ الديني في السعودية

أثار حساب إباحي في موقع “تويتر“، جدلًا واسعًا بين المغردين السعوديين بعد أن تحول للوعظ الديني في المملكة وقام بنشر فيديوهات حول قضايا جادة أثارت الشكوك حول دافعه من هذا التحول.

وبدأت القصة عندما نشر المدون السعودي البارز نايف مدخلي، اسم الحساب المتحول للوعظ بجانب صور من تغريدات قديمة للحساب ذاته تروج لفيديوهات إباحية.

وقال مدخلي المعروف بلقبه الشهير “نايفكو” والذي اشتهر بانتقاداته لمحاولة البعض استغلال الدين للربح المادي أو كما يسميها “تجارة الوهم”، قال معلقًا على التغريدات الإباحية “هذا الحساب من حسابات خلايا عزمي غير لونه مؤخرًا وتحول لصحوي، وكالعادة أول ناس يستغلهم ويضحك عليهم ويخدعهم هم الصحويين. فاحذروا بارك الله فيكم”.

هذا الحساب من حسابات خلايا عزمي غير لونه مؤخرا وتحول لصحوي ، وكالعادة أول ناس يستغلهم ويضحك عليهم ويخدعهم هم الصحويين. فاحذروا بارك الله فيكم pic.twitter.com/icNPFuVVsC — نايفكو NAIF (@naifco) April 29, 2018

ويتهم “نايفكو”، ويؤيده في ذلك مغردون سعوديون كثر، صاحب الحساب الذي يحمل اسم “حصريات” بالعمل لصالح دولة قطر كواحد من مغردين كثر تمولهم الدوحة بهدف الإساءة للسعودية و إثارة البلبلة في المجتمع وإظهار السعوديين منقسمين حول كل شيء.

وأقر صاحب الحساب بأن التغريدات الإباحية التي نشرها “نايفكو” تابعة لحسابه بالفعل، لكنه برر ذلك بالقول إنه اشترى الحساب العام الماضي وبدأ التغريد فيه، وهو غير مسؤول عن تلك التغريدات الإباحية التي قام بحذفها بعدما أشار إليها “نايفكو”.

شكرا عزيزي المتوتر على بحث تغريدات قديمه في حسابي .. احب اقولك ان الحساب تم شراءه في عام 2017 لانه يستطيع تحميل فيديوهات مدتها تتجاوز ال3 دقائق

لا تحاسبني على شي لم اكتبه شخصيا

اذا عندك شي تدل باب المحاكم وكلنا أمن وبيننا القضاء ???? — حصريات | 7SRIAT (@7SRIAT) April 29, 2018

وجذب ذلك السجال بين “نايفكو”، وصاحب حساب “حصريات” مغردين سعوديين كثر، انتقد غالبيتهم الحساب المتحول لعدم حذف التغريدات الإباحية بشكل مسبق كما ادعى في رده.

وليه مابيّنتوا إنكم شريتوه في ذاك الوقت، سبحان الله تكشف سوأتك بنفسك يادلخ — ساخر حُر – ٢٠٣٠ (@n9_jbh) April 29, 2018

الرجال اتهمك امام الملأ انك من خلايا عزمي!! كدة حتسيبوا من غير ماتجسنه !!! وتسوي مجنون!

اذا لم ترفع عليه قضية اذا اثبت التهمة عليك وعلى حسابك انك من خلايا عزمي — MBS ???????? ♛♕ Donti (@Moh1233218) April 29, 2018

وأنشئ الحساب في الأصل عام 2009، لكن أقدم تغريدة منشورة فيه حالياً تعود للعام 2016 وهي ذات محتوى ديني سياسي وليس إباحي، فيما لايمكن لـ “إرم نيوز” التأكد من محتوى التغريدات المحذوفة.

وكتب صاحب الحساب في تعريف حسابه المثير للجدل “حساب يهتم بنشر مقاطع الفيديو الهادفة والملهمة”، فيما غالبية تغريداته هي فيديوهات نشرها نشطاء ومشاهير سعوديين محافظين متمسكين بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد عبر حساباتهم الشخصية.

وتقول وزارة الداخلية السعودية على الدوام إن مجموعات منظمة تعمل من خارج المملكة وبتمويل خارجي من دول معادية لها، تدير آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء سعودية وهمية بهدف الإساءة للسعودية وإثارة مواطنيها فيما بينهم.