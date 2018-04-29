تغييرات محتملة في موعد إغلاق المحال التجارية ليلًا تثير جدلًا في السعودية

استقطب نقاش حول تغيير موعد إغلاق المحال التجارية في السعودية، عددًا كبيرًا من أبناء المملكة من مواطنين ومقيمين، حيث تشكل الأسواق أحد المتنفسات الرئيسة لهم في بلد محافظ كالسعودية، ويخشون أن تؤثر أي تغييرات في تلك المواعيد على تنقلاتهم وتسوقهم.

وبدأ النقاش بعد أن نقلت حسابات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام وزارة العمل، والتنمية الاجتماعية في المملكة، برفع تعديلات إلى الجهات العليا في المملكة حول موعد إغلاق المحال التجارية، واقتراح تغيير الموعد ليكون بشكل مبكر، وعند التاسعة مساءً مع بعض الاستثناءات.

واقتراح إغلاق المحال في التاسعة مساء، قديم، وسبق أن تمت مناقشته رسميًا قبل نحو عامين، إلا أنه لم يتم اعتماده حينها، لكن إثارة الموضوع في هذا التوقيت دفعت الكثير من السكان للاعتقاد أن التعديل بات قريبًا بالفعل في ظل التغييرات المتسارعة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.

وينص التعديل المتداول على أن يشمل القرار كل أسواق البلاد، باستثناء المنطقتين المركزيتين حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وعبر موقع “تويتر” الذي يتخذه السعوديون ساحة النقاش الافتراضية الرئيسة التي تجمع الملايين منهم، تصدّر النقاش حول موعد إغلاق المحال التجارية، كل نقاشات المغردين في المملكة تحت الوسم (#إغلاق_المحال_الساعة_9_ليلًا) وسط انقسام بين مؤيد ومعارض.

ويعتقد فريق من المغردين أن تطبيق التعديل الجديد سيسهم بجذب مزيد من السعوديين إلى العمل في الأسواق التجارية التي تكافح المملكة لاستقطاب مواطنيها الشباب للعمل في تلك الأسواق، وتشكل ساعات العمل الطويلة أحد أسباب عزوفهم عن العمل فيها.

ويؤيد فريق آخر التعديل المقترح، لكنه يشترط أن يتزامن مع إلغاء القرار الملزم بإغلاق المحال وقت الصلاة، بحيث تتاح فترة تسوق كافية خلال فترة فتح المحال التي تُغلق خلال كل وقت صلاة لفترات متفاوتة تتراوح بشكل متوسط لنحو نصف ساعة، ويُضطر المتسوقون للانتظار كل تلك الفترة.

ويرى فريق ثالث، أن التعديل الجديد لا يناسب المملكة طوال أيام السنة، إذ تمنع دراجات الحرارة العالية في مناخ المملكة الصحراوي الجاف، المتسوقين من الخروج من منازلهم بشكل مبكر، وتفضيل غالبيتهم للساعات المتأخرة من الليل.

ورغم النقاش الواسع حول التعديل المقترح، لم تعلن وزارة العمل بشكل رسمي عن تقديم الاقتراح للجهات العليا كما تم تداوله، لكن تقارير محلية قالت إن لجنة وزارية اجتمعت وناقشت مشروع تعديل موعد إغلاق المحال، وكان من ضمن المقترحات أن يكون التطبيق تدريجيًا، وصولًا إلى الإغلاق عند الساعة التاسعة ليلًا.