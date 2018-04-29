السعودية.. جندي بالحد الجنوبي يستشهد على مائدة عشاء والده

كشفت عائلة الجندي السعودي علي عبده محمد، العريف بقوة الطوارئ بجازان، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل استشهاده بمقذوف حوثي.

وأوضح والده اليوم الأحد أنه جهز كل أدواته قبل الذهاب للمرابطة بالحد الجنوبي “وضع بدلته العسكرية وعتاده في مركبته.. لكن فضلنا أن يتناول معنا وجبة العشاء قبل رحيله للميدان”، بحسب عكاظ.

ويضيف،”شاءت الأقدار أن يصيبه المقذوف مساء الجمعة، ليستشهد وسط أسرته، التي تفخر به كونه أحد المرابطين الشجعان.. ويكفي أنه ظل حتى آخر ساعة في عمره مرتديًا بدلة الأبطال”.

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت بلاغًا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة صامطة نتج عنها وفاة مواطن، إضافة إلى تعرض منزلين و3 مركبات لأضرار مختلفة، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.

يذكر أن الحوثيين كثيرًا ما يعملون على استهداف المواقع السكنية الحدودية داخل المملكة، بعدما فشلوا في المواجهة في ميدان المعركة.