الجبير يلتقي نظيره الأمريكي في الرياض

التقى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في العاصمة السعودية الرياض مساء السبت.

ونشرت السفارة الأمريكية لدى الرياض، عبر حسابها على “تويتر”، صورة للقاء الوزيرين، زيلتها بتعليق “التقى الوزير بومبيو مع وزير خارجية السعودية عادل الجبير”.

وأردفت: “تلعب السعودية دورا هاما في قيادة العمل نحو مستقبل آمن ومزدهر للمنطقة. ووجود شراكة أمريكية سعودية أمر هام لتحقيق هذا”.

ولم تذكر السفارة المزيد من التفاصيل عن المباحثات التي تم إجراءها بين الوزيرن.

ووصل بومبيو، السبت، الرياض، في مستهل أول جولة شرق أوسطية له، عقب مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه الخميس الماضي.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، كشفت الخميس الماضي أن جولة بومبيو، ستشمل إلى جانب السعودية كلا من إسرائيل (التي يصلها الأحد) والأردن.

وقالت إن بومبيو، سيلتقي خلال جولته الشرق أوسطية التي تنتهي الإثنين، قادة السعودية وإسرائيل والأردن لبحث القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وصادق مجلس الشيوخ الخميس على تعيين بومبيو في منصب وزير الخارجية خلفا لريكس تيلرسون، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب في 13 مارس/ آذار الماضي.