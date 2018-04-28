وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض في أول جولة شرق أوسطية

وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، في مستهل أول جولة شرق أوسطية له، عقب مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه الخميس الماضي، ومن المقرر أن تشمل الزيارة إسرائيل والأردن.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، كشفت الخميس أن جولة بومبيو، ستشمل إلى جانب السعودية كلا من إسرائيل والأردن.

وقالت أن بومبيو، سيلتقي خلال جولته الشرق أوسطية التي تنتهي في الـ30 من نيسان/أبريل الجاري، مع قادة السعودية وإسرائيل والأردن لبحث القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وصادق مجلس الشيوخ الخميس الماضي على تعيين “بومبيو” في منصب وزير الخارجية خلفًا لريكس تيلرسون، الذي أقاله الرئيس دونالد ترامب في الـ13 من آذار/مارس الماضي.