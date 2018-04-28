مقتل سعودي بشظايا مقذوف “حوثي” أصاب منزله في جازان

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، مصرع مواطن؛ إثر سقوط شظايا على منزله؛ جرّاء إطلاق “الحوثيين” مقذوفات استهدفت محافظة “صامطة” جنوبي منطقة جازان، مساء أمس.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في جازان، يحيى القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت، ‏مساء ‏الجمعة، بلاغًا عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه ‏صامطة.

وأفاد القحطاني، أنه نتج عن تلك الشظايا “‏وفاة مواطن، إضافة إلى تعرُّض منزلين وثلاث مركبات لأضرار مختلفة”.

وفي وقت سابق، من اليوم السبت، اعترضت الدفاعات الجوية السعودية 4 صواريخ باليستية فوق منطقة جازان جنوبي المملكة، بحسب قناة “العربية” السعودية.

فيما قالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، إن الجماعة أطلقت “8 صواريخ باليستية من نوع بدر1 على أهداف اقتصادية وحيوية بمنطقة جازان”.

ولم يصدر بيان رسمي من التحالف حول ما ذكرته قناتي “العربية” أو “المسيرة”.