“ناحر بناته الثلاث” بالسعودية يمثل جريمته ويكشف تفاصيل زواجه

أقدم ناحر بناته الثلاث في حي الروضة بمكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، على تمثيل جريمته في المنزل الذي شهد الواقعة.

وبرر الجاني جريمته، وفق صحيفة “سبق” المحلية؛ بتعاطيه الحبوب المخدرة قبل أن يقدم على قتل بناته الثلاث، الأحد الماضي.

وكشفت مصادر أن الجاني أقر بجريمته، ومثل وقائعها بحضور رجال الأمن، فيما أحيلت أوراق القضية إلى المحكمة الجزائية، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وذكر الأب القاتل في التحقيقات، أنه عقد قرانه على زوجته حدث في مسجد بشارع المنصور، قبل سنوات، ولم يكن عقدًا نظاميًا، كما أنه لم يقم بإضافة بناته لسجل الأسرة المتبع وفق الأحوال المدنية.

وشهد حي الروضة، الأحد الماضي، جريمة بشعة حين أقدم سعودي على نحر بناته الثلاث (أعمارهن بين سنتين و6 سنوات) داخل منزله، مستخدمًا سكينًا، وسط انهيار والدتهن، التي انهارت من هول الفاجعة، وتم نقلها للمستشفى.