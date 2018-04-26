بالفيديو.. رعب وعويل بين ركاب طائرة سعودية

عاش ركاب طائرة سعودية حالة من الرعب والهلع، اليوم الخميس، خلال إحدى الرحلات الداخلية؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة حاليًا.

وتشهد منطقة القصيم خاصة مدينة بريدة في المملكة العربية السعودية عاصفة عنيفة في ظل سقوط الأمطار الغزيرة والبرد؛ ما دفع العديد من الناشطين إلى توثيق الحالة المناخية السيئة للمنطقة.

ووثق ناشطون في مقطع فيديو متداول، الحالة المأساوية التي عاشها ركاب طائرة كانت تقوم برحلة داخلية في المملكة.

وظهرت الطائرة وهي تترنح وسط غيوم كثيفة لا يظهر منها شيء، وسط صيحات وتهليل وعويل سادت بين الركاب.

وانتقد سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إقلاع الطائرات في مثل هذا الطقس الذي تشهده المملكة، محملين الخطوط السعودية المسؤولية في حال حدوث أي كارثة جوية.