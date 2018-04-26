بالصور والفيديو.. عاصفة مزدوجة تحول نهار مدينة بريدة السعودية إلى ليل

شهدت مدينة بريدة في منطقة القصيم بالسعودية، ظهر اليوم الخميس، عاصفة مزدوجة عنيفة حولت نهارها إلى ليل، وتسببت بخسائر مادية خلفتها الرياح القوية التي صاحبها الغبار الكثيف، قبل أن يبدأ المطر الغزير بالهطول مصحوبًا بحبات البرد الكبيرة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو صوّرها سكان المدينة الظلام مخيمًا بفعل غيوم داكنة تغطي سماء بريدة، وهطول غزير للمطر وحبات البرد، وخسائر وتلفيات في عدد من الأبنية والمركبات.

#بريده_الان هذا مو بالمغرب ، ولا بالعشا ، هذا الساعة ١٢ الظهر حبايبي pic.twitter.com/W6u5SCGAj6 — Sully (@SultanDelRey) April 26, 2018

ولم ترد تقارير عن تسجيل إصابات لحد الآن في المدينة نتيجة العاصفة، التي لم ترد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بشأنها، فيما حذرت الهيئة من عواصف في مدن وبلدات أخرى في منطقة القصيم، مثل النبهانية والبكيرية.

وأبدى عدد من سكان المدينة قلقهم على طلاب المدارس المتواجدين في مدارسهم، لاسيما طلاب المرحلة الابتدائية.

المقطع قبل ربع ساعه والله رعب بمعنى الكلمه????

فجأه الدنيا ظلام و عاصفة ترابيّه مع مطر#بريده_الان#القصيم pic.twitter.com/204eGQbfys — م الشمّري (@1iix6) April 26, 2018

ووثق بعض السكان سقوط برج اتصالات من فوق أحد الأبنية، وتسببه بأضرار في المكان.

وتشهد عدة مناطق في المملكة، اليوم الخميس، تقلبات جوية تتمثل بعواصف رعدية ومطرية خلفت سيولاً جارفة، وتتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام.

وكانت عاصفة رملية قد ضربت في وقت سابق، اليوم الخميس، محافظة حفر الباطن؛ ما تسبب بتدني مستوى الرؤية الأفقية.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كمية كبيرة من الغبار المثار نتيجة تلك العاصفة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق: “الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك”، فيما تهطل أمطار رعدية على مرتفعات: “جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة”.