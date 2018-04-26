بالصور والفيديو.. عاصفة مزدوجة تحول نهار مدينة بريدة السعودية إلى ليل

شهدت مدينة بريدة في منطقة القصيم بالسعودية، ظهر اليوم الخميس، عاصفة مزدوجة عنيفة حولت نهارها إلى ليل، وتسببت بخسائر مادية خلفتها الرياح القوية التي صاحبها الغبار الكثيف، قبل أن يبدأ المطر الغزير بالهطول مصحوبًا بحبات البرد الكبيرة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو صوّرها سكان المدينة الظلام مخيمًا بفعل غيوم داكنة تغطي سماء بريدة، وهطول غزير للمطر وحبات البرد، وخسائر وتلفيات في عدد من الأبنية والمركبات.
فيديو .. سحابه على #بريده_الان
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— قبل قليل (@QablQalel) April 26, 2018
#بريده_الان هذا مو بالمغرب ، ولا بالعشا ، هذا الساعة ١٢ الظهر حبايبي pic.twitter.com/W6u5SCGAj6
— Sully (@SultanDelRey) April 26, 2018
ولم ترد تقارير عن تسجيل إصابات لحد الآن في المدينة نتيجة العاصفة، التي لم ترد تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بشأنها، فيما حذرت الهيئة من عواصف في مدن وبلدات أخرى في منطقة القصيم، مثل النبهانية والبكيرية.
فيديو .. موجة برد كثيفة تضرب بريدة الآن.
:#بريده_الان pic.twitter.com/Y4T55ID0Cg
— السعودية (@KSA) April 26, 2018
البرد في #القصيم يحول نهارها إلى ليل. #بريده_الان | عبر: @Sultan_Uber pic.twitter.com/2A4anAcDqJ
— هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 26, 2018
وأبدى عدد من سكان المدينة قلقهم على طلاب المدارس المتواجدين في مدارسهم، لاسيما طلاب المرحلة الابتدائية.
المقطع قبل ربع ساعه والله رعب بمعنى الكلمه????
فجأه الدنيا ظلام و عاصفة ترابيّه مع مطر#بريده_الان#القصيم pic.twitter.com/204eGQbfys
— م الشمّري (@1iix6) April 26, 2018
ووثق بعض السكان سقوط برج اتصالات من فوق أحد الأبنية، وتسببه بأضرار في المكان.
صور من #بريده_الان
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— قبل قليل (@QablQalel) April 26, 2018
#بريده_الان الله يلطف بنا ياكريم pic.twitter.com/8C5c5EWpYC
— عبدالله التويجري (@mr3bod31) April 26, 2018
وتشهد عدة مناطق في المملكة، اليوم الخميس، تقلبات جوية تتمثل بعواصف رعدية ومطرية خلفت سيولاً جارفة، وتتكرر في مثل هذا الوقت من كل عام.
﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾
الساعه 1:30 الظهر
الخميس10/8/1439
#بريده_الان pic.twitter.com/JZzf1VupvN
— محمد بن عساف الحميداني (@mmm65562010) April 26, 2018
وكانت عاصفة رملية قد ضربت في وقت سابق، اليوم الخميس، محافظة حفر الباطن؛ ما تسبب بتدني مستوى الرؤية الأفقية.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كمية كبيرة من الغبار المثار نتيجة تلك العاصفة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق: “الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك”، فيما تهطل أمطار رعدية على مرتفعات: “جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة”.