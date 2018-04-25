التحالف العربي: مقتل الصماد نهاية حتمية لأي إرهابي في العالم

أكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، اليوم الإثنين، أن مقتل القيادي الحوثي البارز صالح الصماد رئيس ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” التابع لميليشيات الحوثي، هو “نهاية حتمية لأي إرهابي في العالم”.

وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر صحفي: “الصماد مسؤول عن التحريض على استهداف المملكة العربية السعودية، ومسؤول عن قتل آلاف اليمنيين وعن إطلاق الصواريخ الباليستية والملاحة البحرية”.

عاجل | المالكي: مقتل #الصماد نهاية حتمية لأي إرهابي في العالم. #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2018

وتابع المالكي، وفق ما نقلت عنه قناة “الإخبارية” السعودية: “ميليشيا الحوثي لاتقل عن داعش والقاعدة في الإجرام، فهم أطلقوا 125 صاروخًا باليستيًا وأكثر من 66 ألف مقذوفة على المملكة، ومنعوا 19 سفينة بحرية من دخول الحديدة”.

وشدد على أن “أي تصعيد خطير من ميليشيات الحوثي يعجل بنهايتها، وأن الانتصارات مستمرة على كافة الجبهات في اليمن”، مؤكدًا أن “الأسرى يتم معاملتهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني”.

عاجل | المالكي: الصماد مسؤول عن التحريض على استهداف #المملكة #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 25, 2018

وذكر أن “الجيش اليمني يستعد للتقدم من ميدي باتجاه الحديدة بعدما حقق تقدمًا من الجهة الغربية باتجاه صنعاء وحقق تقدمًا كبيرًا في معارك صعدة”.

ولفت إلى أن “الميليشيات لم تسمح بدخول سفن الإغاثة الى ميناء الحديدة وأن 40 سفينة إغاثة بانتظار دخول ميناء الحديدة”، منوهًا إلى أن “مركز الملك سلمان قدم مساعدات لأكثر من 3 ملايين يمني”.

وعرض المالكي خلال المؤتمر الصحفي أعداد سفن الإغاثة في الموانيء اليمنية، بالإضافة إلى صور لقصف مواقع ميليشيات الحوثي وتدمير عربات الميليشيات قبالة الحدود السعودية.