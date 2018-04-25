إصابة سعودية بسقوط شظايا مقذوف حوثي في نجران

أصيبت مواطنة سعودية، اليوم الأربعاء، في منطقة “نجران” جراء سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي من داخل الأراضي اليمنية، وفق ما أعلنه الدفاع المدني في نجران.

وقال الدفاع المدني في نجران في بيان إنه تلقى بلاغًا بسقوط شظايا مقذوف، وقامت فرقه على الفور إلى موقع الحادث ونقلت المصابة إلى المستشفى.

وأكّدت قناة “الإخبارية” السعودية عبر حسابها بموقع “تويتر” اليوم نبأ “سقوط شظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية نتج عنها إصابة مواطنة”.