5 معلومات عن مشروع “القدية” الترفيهي بالسعودية

يدشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، مشروع “القدية”، الذي يعتبر مشروعًا ترفيهيًا ورياضيًا وثقافيًا جديدًا في السعودية.

وهذه أبرز 5 معلومات عن هذه الوجھة الترفيھية الجديدة.

1ـ تنطلق رسميًا أعـمال البنية التحتية فـي المشروع ، فور تدشين الملك سلمان له، كواجهة ترفيھية ورياضية وثقافية جديدة فـي غـرب العاصمة الرياض، ومن المقرر الانتھاء من المرحلة الأولى منه فـي العام2022م.

2 ـ يحظى المشروع بدعـم صندوق الاستثمارات العامة، وسيتم بناؤه على مسافة تبلغ 40 كيلومترًا من وسـط العاصمة الرياض، بمساحـة إجمالـية قدرھا 334 كيلومترًا مربعًا.

3- سيحظى زوار “القدية” بالعديد من الخيارات الرائعة للترفيه والأنشـطة الـريـاضـية والـثقافـية الـموزعـة ضـمن مـنشآت مـصممة بـشكل مـبتكر تـشمل مـدن ألـعاب، ومراكـز ترفيھـية، ومرافـق ريـاضـية قادرة عـلى اسـتضافـة أبـرز الـمسابـقات والألـعاب الـعالـمية، وأكاديـميات الـتدريـب، والـمضامـير الصحـراويـة والإسـفلتية الـمخصصة لـعشاق ريـاضـات السـيارات، والأنشـطة الـترفيھـية الـمائـية والـثلجية، وأنشـطة الـمغامـرات فـي الـھواء الـطلق، وتـجارب الـسفاري والاسـتمتاع بـالـطبيعة، فـضلًا عـن تـوفـر الـفعالـيات الـتاريـخية والـثقافـية والـتعليمية.

وسـيحتوي المشـروع كـذلـك عـلى مـراكـز تـجاريـة، ومـطاعـم، ومـقاهٍ، وفـنادق، ومـشاريـع عقارية، وخدمات تلبي تطلعات فئات المجتمع كافة.

4 ـ تتوقع الحكومة السعودية أن يسھم المشروع في توفـير حـوالـى 30 مـليار دولار، وهي المبالغ الـتي يـنفقھا الـسعوديـون كـل عـام عـلى السـياحـة والـترفـيه خـارج الـبلاد.

وسـيتم تـوظـيف ھـذا الـوفـر فـي الإنفاق لتنمية الاقتصاد المحلي الداخلي، ما سيؤدي لإيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي.

ويقدر خبراء أن المشروع سيوفر نحو 50 ألف وظيفة، مما يقلص حجم البطالة إلى نحو 7% وفقًا لرؤية 2030.

5ـ شـعار “الـقديـة” قـد تـم تـصميمه بـشكل عـصري مـكون مـن سـلسلة مـن الخـطوط الـمرصـوفـة بـجانـب بـعضھا بـألـوان مـختلفة، بـوحـي مـن جـبال “طـويـق”، الـمنطقة الـجبلية الـفريـدة الـتي سـتحتضن ھـذا المشـروع الضخـم. وتـعكس ھـذه الخـطوط الإمـكانـات الـواعـدة للشـباب الـسعودي، فـي حـين تشـير مجـموعـة الألـوان الـنابـضة بالحيوية إلى أن المشروع يمثل جميع أطياف المجتمع السعودي المتنوع على اختلاف قدراتھم ومواھبھم.