بعد وصوله للقائمة القصيرة لـ”البوكر”.. عزيز محمد: لهذا السبب لم أكتب عن الإنسان السعودي

كشف الروائي السعودي عزيز محمد، أحد الستة الذين وصلوا إلى القائمة القصيرة لـ”البوكر” عن روايته “الحالة الحرجة للمدعو ك”، سبب خوض الجيل الروائي الصاعد في المملكة في قضايا أخرى لا علاقة لها بهموم الإنسان السعودي والمجتمع المحلي.

وقال في لقاء خاص مع موقع “إرم نيوز”: “هناك روايات كلاسيكية تطرقت إلى هذا الجانب، أعتقد هذه الرواية تتجاوز المحلية، تحتاج إلى هذا النوع من التجريب والخروج من النمط المحلي الشعور بالالتزام بالكتابة عن الإنسان المحلي حتى يعترف بك ككاتب محلي”.

ولم يبد عزيز تفاؤله في الأيام القادمة بالمشهد الثقافي السعودي، وقال “إنه لا يتوقع أن يتغير أي شيء”.

وتعد “الحالة الحرجة للمدعو ك” الرواية الأولى للكاتب الشاب، وصدرت عن دار “التنوير”.

يذكر أن حفل الجائزة العالمية للرواية العربية أقيم في فندق “فارمونت البحر” في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس الثلاثاء.