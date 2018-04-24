زاره ولي العهد السعودي للاطمئنان عليه.. من هو الشيخ صالح الفوزان؟

تصدرت زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى الداعية البارز صالح الفوزان، للاطمئنان على صحته، اهتمامات السعوديين الذين أرادوا بدورهم الاطمئنان على صحة الشيخ الذي تجاوز عمره الـ 80 عاماً ويعد من أكبر دعاة المملكة سناً.

وبدا الشيخ الفوزان وهو عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهما أرفع هيئتين دينيتين في السعودية، بصحة جيدة بالرغم من تعرضه لإصابة طفيفة لم تتضح ماهيتها بالضبط ودفعت الأمير محمد بن سلمان لزيارته والاطمئنان عليه.

والشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان من أهل الشماسية، الوداعين من قبيلة الدواسر، وقد ولد عام 1935، لينشأ يتيماً بعد وفاة والده وهو صغير، ويتلقى تعليمه الأولي على يد إمام مسجد بلدته قبل أن يلتحق بأول مدرسة حكومية في الشماسية عام 1950.

وأكمل الشيخ الفوزان مراحل دراسته لحين دخوله الجامعة والالتحاق بكلية الشريعة بالرياض، ليتخرج منها في العام1962 وينال بعدها درجة الماجستير في الفقه، ثم درجة الدكتوراه من الكلية ذاتها في تخصص الفقه أيضاً.

وبعد تخرجه من كلية الشريعة عين مدرساً في المعهد العلمي في الرياض، ثم نقل للتدريس في كلية الشريعة، ثم نقل للتدريس في الدراسات العليا بكلية أصول الدين، ثم في المعهد العالي للقضاء، ثم عين مديرا للمعهد العالي للقضاء، وعاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة، ثم نقل عضواً في اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث العلمية، ولا يزال على رأس عمله.

وشغل الشيخ الفوزان عدة مناصب في حياته المهنية وما زال في بعضها لحد الآن، فهو عضو في هيئة كبار العلماء، وعضو في لجنة الإشراف على الدعاة في الحج، إلى جانب عمله عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وإماما وخطيبا ومدرسا في جامع الأمير متعب بن عبد العزيزآل سعود في حي الملز بالرياض.

وللشيخ الفوزان حضور إعلامي لافت، فهو يشارك في الإجابة في برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة المحلية، كما أن له مشاركات منتظمة في المجلات العلمية الشرعية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل وفتاوى، جمع وطبع بعضها بجانب إشرافه على الكثير من الرسائل العلمية في درجتي الماجستير والدكتوراه.

وخلال مسيرة حافلة بالعلم الشرعي والعمل به في عدة أماكن ومناصب، ألف الشيخ الفوزان عدة مؤلفات في الفقه والعقيدة والفتاوى والرد على مؤلفات لدعاة آخرين بجانب مؤلفات تدرس للطلاب في المملكة.