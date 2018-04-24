أول دعوة لمقاطعة دار السينما بعد أيام على افتتاحها في السعودية

دعا مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، إلى مقاطعة دار العرض السينمائية الوحيدة في البلاد احتجاجاً على ارتفاع أسعار تذاكر الدخول بعد نحو أسبوع فقط على عودة السينما للسعودية وإنهاء حظر استمر نحو أربعة عقود.

وكانت أسعار تذاكر الدخول إلى دار العرض الوحيدة في مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض والبالغة 75 ريالاً (نحو 20 دولاراً) محل انتقاد كبير منذ افتتاح الدار يوم 18 أبريل/نيسان الجاري ومطالب بتخفيضها لتكون متاحة أمام شرائح أوسع من المجتمع.

لكن عزم الشركة الأمريكية المشغلة لدار العرض، “amc” على رفع أسعار التذاكر بدل تخفيضها لتصبح 130 ريالاً (نحو 35 دولاراً) أشعل انتقادات أوسع من عشاق السينما في المملكة، لتظهر دعوات المقاطعة مبكراً في عمر السينما السعودية الجديدة.

وعلى موقع “تويتر” الذي يستقطب غالبية السعوديين المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، جذب الوسم “#تذاكر_السينما_ب_١٣٠” عشرات آلاف المغردين الغاضبين من ارتفاع أسعار التذاكر، فيما كانت دعوات المقاطعة لافتة بالنظر لعمر السينما في البلاد.

وقال المدون والناشط السعودي البارز، حماد الشمري، وهو واحد من أكثر دعاة التحرر والانفتاح على السينما والفنون إبان سنوات الانغلاق الماضية، إن الحل هو مقاطعة دار العرض السينمائية لإجبار الشركة على تخفيض الأسعار.

وكتب الشمري الذي طالما تعرض لانتقادات لاذعة لمطالبته المستمرة بافتتاح دور عرض سينمائية في المملكة “في البداية تم الإعلان أن التذكرة ب٥٠ ريال تنخفض تدريجياً، فأصبحت ترتفع تلقائياً، المستثمر عرف حال المجتمع وبدأ يتحكم بالأسعار، علينا كمجتمع أن نكون أكثر وعياً وذكاءاً من المستثمر، قاطعوهم الله يقطعهم !، من زين أفلامهم وصالاتهم”.

وانتقد الفنان والرسام السعودي راكان كردي الشركة المشغلة للسينما في بلاده قائلاً “#تذاكر_السينما_ب_١٣٠ أسرة مكونة من أب و أم وطفل فقط ستدفع 390 ريال، عشان فلم مدته ساعة وممكن اقل، مهما كان الوضع جديد علينا، بس ترى قديم في جميع إنحاء العالم، فـ لا تستغلوا الشعب الي عمره ما جرب هذه التجربة برفع الأسعار .. حرام والله الي بيصير ، في النهاية مجرد ترفيه”.

وقال المغرد فيصل جعفري إنه يستطيع مشاهدة الفيلم في بيته كما لو كان في دار عرض خارجية مع التطور التقني الحاصل، في إشارة لمقاطعة السينما في ظل ارتفاع أسعار التذاكر الحالي.

وكتب جعفري في تغريدة “زمن السينما ولا وراح الحين كل واحد يملك شاشات ضخمه ببيته ومسرح منزلي و باقة نت و تشوف الفلم اللي تبغاه أنت وأسرتك بدون قروشه و إزعاج وهمج بعض الاوادم …ولو حولك فصفص وشاي بنعناع يا سلام”.

وكانت الرئيس التنفيذي لشركة “amc”، آدم آرون، قد قال إن الٌإقبال على تذاكر العروض حالياً مرتفع جداً، وأن الأسعار منخفضة مقابل الطلب الحاصل، ملمحاً لإمكانية رفعها إلى 130 ريالاً في الفترة المقبلة.

وتستعد المملكة لافتتاح مزيد من دور العرض في الفترة القليلة المقبلة بعد منح ترخيص لشركة “فوكس” الإماراتية، فيما تريد المملكة إنشاء نحو 350 دارًا للسينما، بها أكثر من 2500 شاشة بحلول 2030، والذي يمثل موعدًا لنهاية إنجاز تغيير اقتصادي عملاق في البلاد، حيث تأمل السعودية بمبيعات للتذاكر بنحو مليار دولار سنويًا.