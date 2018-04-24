أول تعليق سعودي رسمي على مصرع صالح الصماد

قال السفير السعودي في الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن القوات الجوية الملكية نجحت في استهداف القيادي الحوثي صالح الصماد، بعد توعده المملكة بعام من الصواريخ الباليستية.

وكتب الأمير خالد وهو نجل العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في الميليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح، وهو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع”.

تمكن الأبطال في القوات الجوية الملكية السعودية بحمدالله من استهداف القيادي في المليشيات الحوثية صالح الصماد بنجاح، و هو الهالك الذي توعد بأن يكون هذا هو عام اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة، فأتاه الرد من الأبطال تحت قيادة سمو سيدي وزير الدفاع.#مملكة_الحزم — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 24, 2018

وتغريدة السفير السعودي في واشنطن هي أول تعليق رسمي من السعودية على مصرع الصماد، بعد حوالي 24 ساعة من إعلان الميليشيات الحوثية عن مقتله في غارة للتحالف، يوم الخميس الماضي.

وأعلنت جماعة الحوثي، مساء أمس الإثنين، مقتل الصماد في غارة للتحالف في إحدى مناطق محافظة الحديدة الساحلية، مع 6 من مرافقيه.