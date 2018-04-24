بالفيديو.. عبادي الجوهر على غرار الفنان السوداني محمد الأمين “يا تغنوا إنتوا يا أغني أنا”

مازح المطرب السعودي عبادي الجوهر جمهوره خلال إحيائه حفله في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة، مستثمرًا عبارة الفنان السوداني محمد الأمين، “يا تغنوا إنتوا يا أغني أنا” والتي قالها معترضًا على مشاركة الجمهور له الغناء، ليشتهر لاحقًا بها.

وأظهر مقطع فيديو عبادي الجوهر يقف أمام الجمهور، الذي كان يهلل له وسط صيحات حماسية، فخاطب جمهوره “كنت حقلكم.. يا تغنوا إنتوا يا أغني أنا”، الأمر الذي أضحك جمهوره.

وسبق أن انفعل الفنان السوداني محمد الأمين على الجمهور خلال حفل أحياه في السودان، حين ظل الجمهور يقاطعه باستمرار بترديد أغنيته، ليقول لهم معاتبًا “ماهو يا تغنوا إنتوا يا أغني أنا” وقام بالفعل بالتوقف عن الغناء، متوعدًا بعدم الغناء في حال استمر الصخب.

يذكر أن عبادي الجوهر يحيي للمرة الأولى حفلًا بحضور عائلات وأفراد وذلك بعد رفع الحظر من قبل المملكة على حضور الجنسين لأي فعاليات.