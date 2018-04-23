السعودية تمنع حليمة بولند من تصوير مسلسل في البلاد لتجنب الانتقادات

منعت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية، النجمة الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، من تصوير مسلسل يتحدث عن السماح للسعوديات بقيادة السيارات أخيرًا، بهدف تجنب انتقادات متوقعة للوزارة كثيرًا ما جلبتها النجمة الكويتية في مشاركاتها بمناسبات وأحداث سعودية.

وقالت تقارير محلية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن وزير الثقافة والإعلام عواد صالح العواد، أصدر تعليمات بمنع تصوير مسلسل بولند قبل أن يبدأ تصويره الذي تسبب مجرد الإعلان عنه قبل أيام بانتقادات ومطالب واسعة بمنع النجمة الكويتية من المواصلة.

وتعرضت بولند لانتقادات لاذعة قبل أيام، وطالب عدد كبير من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنعها من تصوير المسلسل المزعوم بعد انتشار تسريبات عنه، بسبب ما يعتبرونه عدم تمثيلها للسعوديات في ملابسها وطريقة كلامها مقارنة بما هو حال السعوديات المحافظات.

ورغم الانفتاح الذي تشهده السعودية على كافة المستويات، إلا أن الرياض تتمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية وإن بتفسير مختلف عن التفسير المحافظ الذي ظل متبعًا لعقود، وقد أبدت صرامة مع عدة أحداث مخالفة لذلك التفسير.

وسحبت الهيئة العامة للرياضة قبل أيام ترخيص ناد نسائي رياضي وفتحت تحقيقًا مع المسؤولين عن ظهور المدربة الجديدة للنادي في فيديو ترويجي بملابس رياضية متحررة، معتبرةً ما جرى مخالفة للعادات والتقاليد المحافظة. وكانت حليمة بولند هي من صور الفيديو.

وكثيرًا ما أثارت بولند الجدل في مسيرتها الفنية التي عملت فيها كمقدمة برامج ومحاورة تلفزيونية ونجمة في مواقع التواصل الاجتماعي تتسابق الشركات على الإعلان من خلالها. كما جرى عندما أنهت قناة “إم بي سي” السعودية الخاصة علاقتها ببولند قبل سنوات بالتزامن مع انتشار مقطع فيديو لها اتهمت فيه بالإساءة للسعوديين وتعرضت بسببه لانتقادات لاذعة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قرار منع تصوير مسلسل بولند جاء كتطبيق لتعليمات وزارية سابقة بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة، أو ضمنية لنساء المملكة، أو أي فئة أخرى.

وتفرض الوزارة على وسائل الإعلام الالتزام بتقديم محتوى يتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية التي نصت عليها السياسة الإعلامية للمملكة، من خلال “الاهتمام بالمحتوى الإيجابي في جميع الأعمال الفنية، والبرامج التلفزيونية، ما يعزز القيم الأخلاقية، ويغرس المبادئ، والمعاني الجميلة، ويرفع مستوى الذوق الفني العام”.

ولم يعلق منتج العمل مبارك الرشيدي ومخرجه هادي الذواري، على القرار الوزاري بعد، فيما ينتظر جمهور بولند تعليقها المتوقع على منعها من تصوير مسلسلها بعد أن تبرأت من المسؤولية عن فيديو المدربة الرياضية المثير للجدل، محملةً المسؤولية لإدارة النادي الرياض.

وسمحت السعودية لنسائها بقيادة السيارة مؤخرًا بعد عقود من الحظر، ومن المقرر أن يسري القرار في يونيو/حزيران المقبل.