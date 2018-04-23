التحالف العربي يعلق على ادعاءات استهداف خيمة زواج بمنطقة “بني قيس” في حجة

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، العقيد الركن تركي المالكي، يوم الإثنين، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت باهتمام ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بادعاء استهداف قوات التحالف خيمة زواج بمنطقة بني قيس في محافظة حجة.

وأوضح العقيد المالكي، أن القيادة المشتركة للتحالف تقوم بمراجعة إجراءات ما بعد العمل لعملياتها المنفذة كافة خصوصًا مكان وزمان الحادث محل الادعاء، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية حال الانتهاء من إجراءات المراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأكد حرص قيادة القوات المشتركة على تبنيها وتطبيقها قواعد الاشتباك بما ينسجم ويتماشى مع قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ومن أهمها ” افتراض أن كل شخص في اليمن هو شخص مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع”.

وأكد المالكي، التزام قوات التحالف القانوني والأخلاقي بحماية الأشخاص المدنيين والأعيان المدنية، واتخاذها كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن تجنيبهم آثار الصراع، وأن عملياتها الجارية تسير وفق أعلى معايير وآليات الاستهداف الحديث، التي تشمل بناء وتحديد الهدف العسكري المشروع لتحقيق الأهداف العملياتية، والضرورة العسكرية في اختيار الهدف وتمييزه وتطبيق مبدأ التناسب باستهدافه والأخذ بالاعتبار للعوامل الإنسانية، وتسخير كافة مصادر ووسائل الاستخبارات المتعددة لتأكيده.