“المركزي السعودي” يعتزم الحد من فائض السيولة لحماية الريال

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي، اليوم الإثنين، إن البنك ينوي الحد من فائض السيولة في النظام المصرفي، لحماية الريال السعودي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وأضاف الخليفي في مقابلة مع وكالة بلومبرغ الأمريكية: “لن يتم تمديد آجال بعض ودائع المؤسسة لدى البنوك التجارية، التي يحين موعد استحقاقها قريبًا، بعد أن تم إيداعها في 2016”.

ومن شأن هذه الخطوة، التحكم بمستويات السيولة لدى البنوك والسوق، الأمر الذي من شأنه رفع سعر الفائدة بين البنوك “سايبور”.

وستجنب هذه الخطوة، المركزي السعودي، القيام برفع معدل فائدة “الريبو العكسي”، وبالتالي لن ترتفع تكلفة الإقراض لعدم التأثير سلبًا على مناخ الأعمال في الاقتصاد السعودي.

ومعدل “الريبو العكسي” سعر الفائدة الذي تحصل عليه المؤسسات المالية مقابل إيداع أموالها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما “الريبو” هو سعر إقراض المؤسسة للبنوك.